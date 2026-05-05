Somma Lombardo
Borse di studio e note musicali per la Festa dell’Europa a Somma Lombardo
Serata istituzionale l’8 maggio alla Sala Polivalente con il concerto del Corpo Musicale La Cittadina
Somma Lombardo dedica la serata di venerdì 8 maggio ai valori comunitari e al talento dei suoi giovani cittadini. L’appuntamento per la Festa dell’Europa si svolgerà all’interno della Sala Polivalente Giovanni Paolo II situata in via Marconi, dove la comunità si riunisce per un momento che unisce il riconoscimento istituzionale all’intrattenimento culturale.
Il programma della manifestazione entra nel vivo alle 20:45 con la cerimonia ufficiale di consegna delle borse di studio al merito.
La parte artistica dell’evento vede protagonista il Corpo Musicale La Cittadina. La storica formazione bandistica di Somma Lombardo tiene un concerto per accompagnare la ricorrenza, offrendo una cornice sonora ai festeggiamenti istituzionali previsti per la serata.