“Il suo sorriso vivrà nei bambini che giocano”: a Busto un parco giochi ricorderà il piccolo Matteo

Busto Arsizio e il rione Sant’Anna si stringono attorno alla famiglia di Matteo Granata, il bimbo di 4 anni vinto da una malattia incurabile scoperta solo 9 mesi fa.

Il dolore della comunità

La sua morte ha lasciato sgomenta un’intera comunità, in un dolore che don David Maria Riboldi con padre Liberato hanno dovuto provare a consolare questa mattina nella chiesa di Sant’Anna, dove si è celebrato il funerale del piccolo Matteo. Ieri in tanti hanno voluto salutarlo nella cappella della scuola dell’infanzia Maria di Nazareth, dove il bimbo, che avrebbe compiuto tra poco i 5 anni, aveva frequentato prima dell’aggravarsi della malattia.

Una raccolta fondi nel suo nome

La famiglia del piccolo Matteo, pur colpita dal dolore più grande, vuole che il ricordo di Matteo non sia legato alla sua malattia ma al sorriso di altri bambini come lui e ha promosso una raccolta fondi che è stata avviata in occasione delle esequie.

Nel messaggio diffuso, i genitori Miariam e Mirko spiegano il senso dell’iniziativa: «Vogliamo che il sorriso di Matteo si accenda in tutti i bimbi di S.Anna, in sua memoria. Le offerte raccolte in occasione delle esequie, andranno devolute alla Parrocchia S.Anna, per la realizzazione di un nuovo parco giochi per i piccoli in oratorio».

Il ricordo di Cuorieroi

Commosso il ricordo dell’associazione Cuorieroi per bambini eroi che si occupa di intrattenere e far divertire i bambini ricoverati in ospedale e che aveva conosciuto il piccolo: «Ciao Matteo, nonostante la tua sofferenza e i dolori ci hai donato sorrisi che porteremo scolpiti nei nostri cuori.

Oggi siamo stati presenti per salutarti ma non per dirti addio perché siamo certi che sarai per sempre a fianco dei tuoi genitori ma anche a tutti coloro che ti hanno conosciuto se pur per poco. La forza che ci hai dimostrato la porteremo ad ogni visita che faremo ai bambini che incontreremo tra le corsie degli ospedali».

Il piccolo Matteo Granata