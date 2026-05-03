Incendio in un appartamento a Bellinzona: evacuato lo stabile
Rogo in una palazzina di via Borromini: fiamme partite dalla cucina. Evacuate una decina di persone, una donna leggermente intossicata
Incendio domenica mattina, poco dopo le 8, in una palazzina di via Francesco Borromini a Bellinzona. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite dalla cucina di un appartamento al pian terreno, per cause ancora in fase di accertamento.
A scopo precauzionale è stata disposta l’evacuazione temporanea di una decina di persone presenti nello stabile, mentre i soccorsi sono intervenuti rapidamente per contenere la situazione.
Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia cantonale, supportati dalla Polizia Città di Bellinzona, i soccorritori della Croce Verde e i pompieri, che sono riusciti a spegnere l’incendio prima che si propagasse oltre il locale interessato.
Una donna ha accusato lievi sintomi di intossicazione, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Le cause del rogo restano al vaglio degli inquirenti.
Foto di repertorio
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