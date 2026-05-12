Le visite guidate alla scoperta delle acque del Panperduto di Somma Lombardo

Il Consorzio Est Ticino Villoresi apre le porte della diga del Panperduto in occasione della ventiseiesima edizione della Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione. L’evento, promosso da Anbi su scala nazionale, si svolge dal 16 al 24 maggio con l’obiettivo di rendere visibile l’attività quotidiana dei presidi che gestiscono i flussi idrici. (foto di Nadia Rossi)

Il calendario prevede turni di visita gratuita nella mattinata di sabato 16 maggio, alle 10:45 e alle 11:45. Un secondo appuntamento è fissato per sabato 23 maggio, con un unico turno previsto alle 10:45. Poiché i posti disponibili sono limitati, gli organizzatori hanno predisposto un sistema di prenotazione obbligatoria tramite l’indirizzo email visit@panperduto.it. Le visite permettono di osservare direttamente i meccanismi di gestione delle acque che garantiscono la sicurezza e la produttività della pianura.

Il tema scelto per l’edizione corrente, «L’acqua coltiva la pace», pone l’accento sulla risorsa idrica come fattore di equilibrio e cooperazione, essenziale per lo sviluppo sostenibile e la resilienza dei territori.

L’azione dei Consorzi si muove tra la distribuzione per fini irrigui, necessaria al mantenimento dei servizi ecosistemici, e la costante manutenzione idrogeologica finalizzata alla salvaguardia ambientale. Si tratta di funzioni strategiche che diventano ancora più rilevanti nel contesto dei mutamenti climatici attuali. Per far conoscere da vicino questo sistema, il personale di Et Villoresi accompagna i visitatori all’interno dello snodo idraulico di Somma Lombardo.