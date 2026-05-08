Leonardo, nuovo vertice: Mariani amministratore delegato e Cutillo condirettore generale

Si è riunito per la prima volta il nuovo consiglio di amministrazione di Leonardo, nominato dall’assemblea degli azionisti svoltasi nella stessa giornata. La riunione si è tenuta sotto la presidenza di Francesco Macrì e ha segnato l’avvio di un nuovo assetto organizzativo del gruppo. (nella foto Gian Piero Cutillo)

Il consiglio ha nominato Lorenzo Mariani amministratore delegato e direttore generale, affidandogli tutte le deleghe relative alla gestione della società e del gruppo, fatta eccezione per alcune attribuzioni riservate direttamente al consiglio stesso e per quelle non delegabili per legge o statuto.

Contestualmente, il cda ha approvato l’istituzione di una nuova direzione generale, posta a diretto riporto dell’amministratore delegato e direttore generale. Alla guida della struttura è stato nominato Gian Piero Cutillo, con il ruolo di condirettore generale. Nel quadro del riassetto organizzativo, il consiglio ha inoltre conferito al presidente Francesco Macrì alcune specifiche attribuzioni.

Tra queste figurano “Affari e Relazioni Istituzionali”, “Affari e Relazioni Internazionali”, “Sicurezza di Gruppo”, “Organi Sociali” e “Sostenibilità”.

A Macrì spettano inoltre la rappresentanza legale della società e la firma sociale ai sensi di legge e di statuto. Nel corso della seduta il Consiglio ha verificato, sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori e delle informazioni a disposizione della società, il possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previsti dalla normativa vigente.

Accertata anche la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance per tutti gli amministratori non esecutivi: oltre al presidente Macrì, risultano indipendenti i consiglieri Trifone Altieri, Roberto Diacetti, Enrica Giorgetti, Elena Grifoni, Dominique Levy, Cristina Manara, Francesco Soro, Maurizio Tucci, Elena Vasco e Rosalba Veltri.

Con particolare riferimento a Francesco Macrì, il Consiglio ha confermato la qualifica di presidente non esecutivo e amministratore indipendente. Per quanto riguarda il consigliere Francesco Soro, il Cda ha valutato che il suo incarico presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze non incida sulla sua indipendenza, considerando le sue caratteristiche professionali e il ruolo del ministero, definito neutrale rispetto alla gestione delle partecipate.

Il Collegio Sindacale ha verificato positivamente la corretta applicazione dei criteri adottati per l’accertamento dei requisiti di indipendenza. Leonardo, viene sottolineato, risulta in linea con le indicazioni del Codice di Corporate Governance che prevedono, per le società a maggiore capitalizzazione, una presenza di amministratori indipendenti pari almeno alla metà del Consiglio.

Il Cda procederà in una prossima riunione alla ricostituzione dei comitati endoconsiliari. Infine, è stato confermato Giuseppe Aurilio, chief financial officer della società, nel ruolo di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di amministrazione.