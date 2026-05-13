Maia Monaco, una bustocca per completare il reparto centrali della Uyba 2026-2027

La UYBA Volley Busto Arsizio chiude il cerchio nel reparto centrali per la stagione 2026/2027 e lo fa con un colpo che parla varesotto. Maia Monaco, centrale di 186 centimetri nata proprio a Busto Arsizio nel 2006, torna a vestire la maglia biancorossa per il suo debutto assoluto nel massimo campionato di Serie A1.

Un ritorno alle origini per la giovane centrale

Cresciuta inizialmente proprio nel vivaio bustocco, la carriera di Maia Monaco l’ha portata a maturare esperienze significative in giro per l’Italia nonostante i soli vent’anni. Dopo i passaggi a Piacenza, Club Italia, Volleyrò Casal de’ Pazzi e Lecco, l’ultima stagione l’ha vista protagonista in Serie A2 con la maglia della Tenaglia Abruzzo Altino Volley. Qui ha condiviso il campo con Dalila Marchesini, che ritroverà ora sotto la cupola della E-Work Arena.

Il reparto centrali a disposizione della società biancorossa è dunque ufficialmente completato. Insieme a Monaco, il pacchetto delle “torri” per la prossima stagione comprenderà Alice Torcolacci, la già citata Marchesini e Matilde Munarini, delineando un gruppo giovane e di prospettiva.

Il curriculum azzurro e le ambizioni societarie

Nonostante la giovane età, il palmarès di Maia Monaco parla chiaro. La nuova farfalla ha fatto parte stabilmente del giro delle nazionali giovanili, ottenendo il premio come miglior centrale all’Europeo U16 del 2021. Negli anni successivi ha arricchito la bacheca con l’oro europeo U17 nel 2022, il bronzo mondiale Under 19 nel 2023 e l’argento europeo Under 20 conquistato nel 2024.

«Siamo molto felici di accogliere Maia Monaco nella famiglia UYBA – il commento di Andrea Saini, presidente della società –. Parliamo di un’atleta giovane, in forte ascesa, che ha già maturato una gavetta importante nonostante l’età. Il fatto che sia originaria proprio di Busto Arsizio rende questo arrivo ancora più significativo: Maia è legata al territorio e potrà vivere questa esperienza con motivazioni speciali. La promozione in Serie A1 rappresenta per lei un premio meritato per il percorso fatto finora: non un arrivo, ma un nuovo punto di partenza».

L’emozione di giocare a casa propria

Per la giovane atleta, la firma con la UYBA rappresenta la chiusura di un cerchio e la realizzazione di un sogno coltivato fin da bambina, quando muoveva i primi passi proprio nelle palestre cittadine. «Ringrazio la società per questa grande opportunità – le prime parole di Maia Monaco, nuova centrale biancorossa –. Per me giocare in Serie A1 è un passo importantissimo e farlo a Busto Arsizio, a casa, ha un valore enorme. Sarà un’occasione preziosa per migliorare ogni giorno, confrontarmi con un livello altissimo e vivere l’emozione di giocare nell’arena dove ho sempre sognato di scendere in campo».