Malpensa, corto circuito e principio di incendio al Terminal 1: intervento dei Vigili del fuoco
L’allarme è scattato nel tunnel di servizio dell’aeroporto di Milano Malpensa, dove si è sviluppato del fumo rapidamente gestito dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto
Un principio di incendio si è verificato attorno alle 13 di oggi, sabato 2 maggio, all’aeroporto di Milano Malpensa, al Terminal 1, senza causare feriti né disagi per i passeggeri.
L’allarme è scattato per la presenza di fumo all’interno dell’area aeroportuale non aperta al transito passeggeri, a causa di un corto circuuito in una centralina telefonica. In particolare, il fumo si è sviluppato nel tunnel di servizio utilizzato per l’accesso dei fornitori.
Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Busto Arsizio e Somma Lombardo, affiancate da due partenze operative interne al Terminal 1.
I pompieri hanno provveduto in tempi rapidi allo spegnimento del principio di incendio, evitando che la situazione potesse aggravarsi. Successivamente sono state avviate le operazioni di ventilazione dei locali interessati e di messa in sicurezza dell’area.
Non si registrano persone coinvolte o ferite. Secondo le informazioni disponibili, non ci sono state situazioni di pericolo per i passeggeri presenti nello scalo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
GrandeFratello su Il centrosinistra lancia il "Patto per Varese": coalizione aperta e candidato entro fine anno
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.