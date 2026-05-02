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Malpensa, corto circuito e principio di incendio al Terminal 1: intervento dei Vigili del fuoco

L’allarme è scattato nel tunnel di servizio dell’aeroporto di Milano Malpensa, dove si è sviluppato del fumo rapidamente gestito dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto

Generico 27 Apr 2026

Un principio di incendio si è verificato attorno alle 13 di oggi, sabato 2 maggio, all’aeroporto di Milano Malpensa, al Terminal 1, senza causare feriti né disagi per i passeggeri.

L’allarme è scattato per la presenza di fumo all’interno dell’area aeroportuale non aperta al transito passeggeri, a causa di un corto circuuito in una centralina telefonica. In particolare, il fumo si è sviluppato nel tunnel di servizio utilizzato per l’accesso dei fornitori.

Sul posto sono immediatamente  intervenute le squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Busto Arsizio e Somma Lombardo, affiancate da due partenze operative interne al Terminal 1.

I pompieri hanno provveduto in tempi rapidi allo spegnimento del principio di incendio, evitando che la situazione potesse aggravarsi. Successivamente sono state avviate le operazioni di ventilazione dei locali interessati e di messa in sicurezza dell’area.

Non si registrano persone coinvolte o ferite. Secondo le informazioni disponibili, non ci sono state situazioni di pericolo per i passeggeri presenti nello scalo.

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Pubblicato il 02 Maggio 2026
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