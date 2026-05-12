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Tempo Libero

Caronno Varesino

Note di primavera nel salone dell’oratorio di Caronno Varesino

Il maestro Silvano Scaltriti e il tenore Antonio Pugliano sono i protagonisti della serata musicale a ingresso libero organizzata dai volontari locali

oratorio caronno varesino

16 Maggio 2026

Il maestro e compositore Silvano Scaltriti siede al pianoforte del salone dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Caronno Varesino per l’appuntamento musicale di sabato 16 maggio. La serata, che inizia alle 21 nello spazio di via Garibaldi, vede la partecipazione del tenore Antonio Pugliano.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione del Gruppo Volontari Teofilo Bardelli ODV, che ha curato l’organizzazione dell’evento per offrire un momento di ascolto alla comunità. Ad arricchire l’esibizione dei due protagonisti principali intervengono altri artisti a sorpresa, che contribuiscono a definire la cornice del concerto.

L’ingresso alla sala è libero. L’organizzazione prevede un momento conviviale dopo l’ultima nota, con un rinfresco aperto a tutti i partecipanti.

12 Maggio 2026
Redazione VareseNews
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