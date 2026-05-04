Open Day TD Group: porte aperte a Galliate Lombardo tra innovazione e networking

Il 7 maggio alle 16.30 un pomeriggio per conoscere da vicino l’azienda, incontrare partner come Kärcher e U-Power e scoprire prodotti e soluzioni, con aperitivo e condizioni dedicate

TD Group apre le porte della propria sede di Galliate Lombardo e invita clienti, partner e curiosi a partecipare a un pomeriggio pensato per conoscere da vicino l’azienda e il suo mondo. L’appuntamento è per mercoledì 7 maggio alle ore 16.30 in via Belvedere 8, dove si terrà l’Open Day TD Group, un’occasione per entrare in contatto diretto con la realtà aziendale e le sue diverse divisioni.

Durante l’evento sarà possibile scoprire l’organizzazione e le attività del gruppo, approfondire prodotti e soluzioni del settore e confrontarsi direttamente con i professionisti. Non solo: saranno presenti anche i referenti di importanti partner, tra cui i marchi Kärcher e U-Power, per offrire una panoramica completa sulle novità e sulle opportunità disponibili.

L’Open Day sarà anche un momento di relazione e scambio: è previsto infatti un aperitivo conviviale gratuito, pensato per favorire il networking in un contesto informale. Ai partecipanti saranno inoltre riservate condizioni commerciali dedicate.

Per partecipare è richiesta la conferma della presenza scrivendo all’indirizzo commerciale@td-group.it

Un’opportunità per conoscere da vicino una realtà del territorio e costruire nuove relazioni professionali.