Realtà di Induno Olona cerca impiegata/o contabile
Studio professionale di Induno Olona cerca impiegata/o contabile per contabilità e dichiarazioni dei redditi. Possibilità part-time o full time
Lo Studio, realtà specializzata in consulenza amministrativa, fiscale e tributaria, ricerca una figura da inserire come impiegata/o contabile. La persona si occuperà di contabilità e dichiarazioni dei redditi.
Si offre inserimento part-time o full time, con possibilità di orario flessibile.
Per informazioni e candidature
E’ possibile inviare una mail all’indirizzo ricercapersonale-26@virgilio.
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