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Realtà di Induno Olona cerca impiegata/o contabile

Studio professionale di Induno Olona cerca impiegata/o contabile per contabilità e dichiarazioni dei redditi. Possibilità part-time o full time

Annunci di lavoro

Lo Studio, realtà specializzata in consulenza amministrativa, fiscale e tributaria, ricerca una figura da inserire come impiegata/o contabile. La persona si occuperà di contabilità e dichiarazioni dei redditi.

Si offre inserimento part-time o full time, con possibilità di orario flessibile.

Per informazioni e candidature

E’ possibile inviare una mail all’indirizzo ricercapersonale-26@virgilio.it oppure contattare il numero 0332 203834. Contattare solo in orario d’ufficio: 8.30-12.30 / 14.30-18.30.

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Pubblicato il 25 Maggio 2026
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