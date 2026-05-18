Rimandato l’evento a Materia per la presentazione di “WOW!” con Laudadio e Ravo
Rinviato l'evento in programma per mercoledì 20 maggio a Materia Spazio Libero con la serata dedicata a “WOW! – Walls of Words”, il progetto di arte urbana ideato da Andrea Ravo Mattoni e Max Laudadio
Per motivi organizzativi indipendenti dalla nostra volontà, l’evento previsto per mercoledì 20 maggio dalle 21 alle 22.30 a Castronno è stato rinviato. Il progetto “WOW! – Walls of Words” troverà spazio Materia Spazio Libero in un’altra occasione, a data da destinarsi. Ci scusiamo per l’inconveniente e ringraziamo tutti per la comprensione.
Il progetto “WOW! – Walls of Words”
Il progetto nasce da un’idea di Andrea Ravo Mattoni e Max Laudadio, con la curatela di Andrea Ceresa ed è realizzato dall’Associazione ON. “WOW!” è un museo a cielo aperto di urban art che unisce arte contemporanea e paesaggio naturale, trasformando parole e valori in opere diffuse sul territorio. Pace, resilienza, integrazione, armonia e condivisione diventano così immagini e muri parlanti, capaci di dialogare con chi attraversa i sentieri e gli spazi del parco.
Il progetto coinvolge artisti nazionali e internazionali chiamati a reinterpretare, attraverso la street art, parole simboliche legate alla convivenza e alla solidarietà. Le opere vengono realizzate su grandi totem distribuiti tra Varese, il Parco delle Cinque Vette e il Lago Maggiore, dando vita a una mostra permanente e itinerante destinata a crescere nel tempo. Il progetto verrà presto presentato a Materia.
Per tutti gli eventi a Materia Spazio Libero è possibile visitare il sito ufficiale o il nostro canale Eventbrite
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