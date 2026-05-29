Teatro e solidarietà a Germignaga e Ispra

Sabato 30 maggio al Teatro Italia di Germignaga e domenica 31 maggio all’Auditorium S. Giovanni Bosco di Ispra in scena il club del teatro del JRC con “I Rinoceronti” commedia ispirata all’opera di Ionesco. L’incasso delle due serate sarà devoluto ad Anemos Italia

Sabato 30 maggio alle 21:00 al Teatro Italia di Germignaga e domenica 31 maggio alle 21:00 all’Auditorium S. Giovanni Bosco di Ispra, il Club del Teatro del Jrc porterà in scena con tanta passione e per una buona causa I Rinoceronti, spettacolo liberamente ispirato all’opera di Eugène Ionesco.

Lo spettacolo è una critica e una denuncia della cieca adesione al potere e della facilità con cui l’uomo, sedotto dalla propaganda e dal conformismo, rinuncia al pensiero critico, alla propria identità e alla propria umanità.

In un mondo sempre più oppressivo, il libero pensiero viene emarginato fino – forse – a scomparire a favore di un’omologazione ideologica. La metamorfosi degli uomini in rinoceronti diventa simbolo di una società che, lentamente, abbandona la propria coscienza per uniformarsi al pensiero dominante abbandonando umanità, sensibilità e amore e infine, la libertà di scegliere.

L’ingresso, a offerta libera, è in favore di Anemos Italia, associazione nata per prevenire e contrastare stalking, violenza di genere, bullismo e disagio sociale e che sta sempre più diventando un significativo punto di riferimento per la prevenzione di ogni forma di discriminazione.

Il Club di Teatro del Jrc di Ispra è da sempre un luogo aperto a tutti, non solo ai dipendenti del terzo hub più grande della Commissione europea, un luogo dove poter socializzare, arricchirsi e fare teatro.

In scena: Giovanni Bettio, Donatella Catalano, Michela Colombo, Fenia Katsanou, Duilio Locati, Maristella Meneghello, Eleni Petra, Paolo Pizziol, Fenia Tsompanopoulou e Luigi Zanchetta la regia dello spettacolo è curata da Lidia Eseleva e Claudio Cadario di Youkali Teatro.