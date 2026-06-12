“Come Vento tra Foglie di Ulivo”: a Materia il balaban e le visioni digitali di Ermanno Librasi

Venerdì 19 giugno l’artista illustra al pubblico di Mastria il nuovo album basato su tra improvvisazione dei fiati d’oriente, elettronica e le immagini di José Joaquìn Beeme

Un pezzo di legno di albicocco, donato da un maestro azero durante gli anni di militanza nel gruppo Chargul, diventa lo strumento per esplorare sonorità distanti. Il musicista Ermanno Librasi svela l’anima del suo nuovo album intitolato “Come Vento tra Foglie di Ulivo”, protagonista dell’appuntamento serale a Materia, lo spazio-libero di VareseNews. L’incontro fa parte della rassegna di interviste dal vivo che ogni venerdì alle 21 accoglie proposte eterogenee nella sede di via Confalonieri 5 a Castronno, alternando la divulgazione della musica classica a interviste dal vivo con artisti emergenti.

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Il nuovo lavoro discografico rappresenta il secondo capitolo di un trittico fondato sul metodo dell‘improvvisazione. Le undici tracce si muovono costantemente in un equilibrio strutturato, che accosta il rigore della componente elettronica al calore dei legni del Medio Oriente. I protagonisti del nuovo progetto musicale sono gli strumenti rari, spesso poco noti al pubblico occidentale. Tra questi spicca il balaban, un aerofono che Ermanno Librasi governa attraverso la tecnica della respirazione circolare, ottenendo un’intonazione delicatissima che si colloca al di fuori delle regole del temperamento musicale occidentale. Uno strumento che Librasi farà conoscere e spiegherà al pubblico di Materia

La serata permette di approfondire anche le visioni del precedente album, “Farfalle su Foglie d’Ebano”. In quel progetto il suono si lega direttamente all’immagine attraverso i Paesaggi Filmici curati da José Joaquìn Beeme, mostrando la continuità della ricerca espressiva del musicista.

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