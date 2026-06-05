A Volandia conferenza e mostra dedicate a Gianni Caproni e all’arte del volo

Sabato 6 giugno le ex officine aeronautiche Caproni ospitano una conferenza sul ruolo della famiglia Caproni nella promozione dell’arte e inaugura la mostra internazionale “The Art of Flight”

Volandia dedica una mattinata speciale al rapporto tra aviazione e creatività con la conferenza e l’apertura della mostra “The Art of Flight”, in programma sabato 6 giugno alle 10.30 nell’area delle ex officine aeronautiche Caproni a Somma Lombardo.

L’iniziativa mette al centro la figura di Gianni Caproni, pioniere dell’industria aeronautica italiana e grande promotore dell’arte, attraverso un approfondimento storico e culturale accompagnato dall’inaugurazione di un nuovo percorso espositivo. Per l’occasione, sarà inoltre possibile visitare gratuitamente l’intero Museo di Volandia.

Una conferenza sul legame tra industria aeronautica e arte

La mattinata si aprirà nella sala conferenze con l’incontro dal titolo “Gianni e Timina Caproni, la passione per l’arte e il ruolo degli artisti nella promozione dell’industria aeronautica”.

A dialogare sul tema saranno il presidente della Fondazione Museo Volandia Marco Reguzzoni e Federica Lavagna, conservatrice del Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni di Trento e della Fondazione Museo Storico del Trentino.

L’incontro offrirà uno sguardo sulla visione culturale di Gianni Caproni e sul contributo che artisti e illustratori hanno dato alla diffusione dell’immagine dell’aviazione italiana nel Novecento.

Inaugurazione della mostra “The Art of Flight”

Al termine della conferenza sarà inaugurata la mostra “The Art of Flight”, collegata al Mellone Art Prize 2026 e dedicata all’arte ispirata al mondo del volo.

In esposizione un nuovo nucleo di opere che trovano particolare ispirazione nella figura e nella storia di Gianni Caproni, raccontata attraverso linguaggi artistici contemporanei e interpretazioni che uniscono memoria storica, innovazione e passione per l’aeronautica.

L’inaugurazione sarà seguita da un vin d’honneur riservato ai partecipanti.

Ingresso gratuito e visita libera al museo

Per partecipare all’evento sarà sufficiente presentare l’invito distribuito dagli organizzatori. In via straordinaria, nella giornata della manifestazione, sarà possibile accedere gratuitamente non solo alla conferenza e alla mostra, ma anche all’intero percorso espositivo del Museo Volandia.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per approfondire una delle figure più significative della storia dell’aviazione italiana e per scoprire come il volo continui a ispirare artisti e creativi contemporanei.