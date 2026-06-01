Al Chiostro di Voltorre una mostra al 100%ARTE

Il Chiostro di Voltorre a Gavirate accoglie “100%ARTE – Il quadrato della libertà. Misura, visione, identità”, la nuova mostra collettiva promossa dall’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese e curata da Debora Ferrari. L’esposizione sarà visitabile dal 6 al 21 giugno 2026 e verrà inaugurata sabato 6 giugno alle 18.

Il progetto nasce da una sfida artistica tanto semplice quanto rigorosa: invitare gli artisti a confrontarsi con un unico formato, il quadrato di 100 per 100 centimetri. Un vincolo che diventa occasione di sperimentazione e ricerca personale, dando vita a un percorso espositivo in cui linguaggi, tecniche e sensibilità differenti dialogano tra loro.

Pittura, materia, segno, astrazione e narrazione convivono infatti all’interno della mostra, che riunisce artisti appartenenti a generazioni ed esperienze diverse, con una significativa presenza di autori del territorio varesino. Il quadrato, forma primaria e simbolica nella storia dell’arte, diventa il filo conduttore di una riflessione sul rapporto tra regola e libertà, equilibrio e visione individuale. Ogni opera mantiene la propria autonomia espressiva contribuendo, al tempo stesso, a costruire un racconto collettivo sulla vitalità dell’arte contemporanea.

La scelta del Chiostro di Voltorre rafforza il significato del progetto. La struttura quadrangolare del complesso medievale crea infatti una relazione naturale con il formato delle opere, generando un dialogo tra architettura, storia e sensibilità contemporanea. L’esposizione sarà inoltre arricchita da brevi riflessioni degli artisti sul rapporto con il formato 100×100, offrendo ai visitatori uno sguardo diretto sui processi creativi che hanno dato origine alle opere. Al termine del percorso espositivo sarà presente anche uno spazio partecipativo che inviterà il pubblico a lasciare un pensiero o un segno personale, trasformando simbolicamente il quadrato in un luogo condiviso di incontro tra artista, opera e visitatore.

Ad accompagnare la mostra sarà anche un catalogo edito dall’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese, con testi del sindaco Parola, dell’assessore Meggiolaro, del presidente Garzonio e della critica d’arte Debora Ferrari. L’inaugurazione di sabato 6 giugno sarà arricchita dall’intervento della professoressa Federica Lucchini e da un reading poetico curato dai poeti dell’associazione, accompagnati dai musicisti del Corpo Musicale Santa Cecilia: Andrea Abbate alla chitarra acustica e Marta Rovera al flauto.