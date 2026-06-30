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Festa dello sportivo e gara podistica: fine settimana ricco a Rovate

Da venerdì 3 a domenica 5 l'oratorio si riempie di divertimento, sport, musica e buona tavola. Nella prima serata va in scena la 29a Strarovate

strarovate

Tre giorni di sport, buona cucina, musica dal vivo e momenti di aggregazione. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio l’Oratorio di Rovate di Carnago ospita la tradizionale Festa dello Sportivo, organizzata dall’ASD Polisportiva Rovatese, appuntamento ormai consolidato dell’estate che propone un ricco programma rivolto a tutte le età.

Ad aprire la manifestazione, venerdì 3 luglio, sarà la 29ª StraRovate, storica corsa podistica non competitiva di 5,2 chilometri che attraversa i sentieri del Parco Rile Tenore Olona. La serata prenderà il via con l’aperitivo, l’apertura dello stand gastronomico e la Mini StraRovate dedicata ai bambini, prima della partenza della corsa principale. A concludere la prima giornata sarà il concerto live dei Bee Black, con un repertorio dedicato ai grandi successi degli anni Ottanta e Novanta.

Sabato 4 luglio il programma sarà invece incentrato sul calcio giovanile con le finali del 5° Memorial Marchesini, torneo che vedrà protagonisti numerosi giovani atleti. In serata spazio ai sapori della tradizione con la cena a tema “Sapori di Puglia”. Lo chef Mimmo preparerà dal vivo le tradizionali orecchiette fatte a mano, accompagnate da specialità come bombette pugliesi, polpette al sugo e il classico pasticciotto. La festa proseguirà con il dj set di Kristý & Lanfre e con un’esibizione di Pizzica Salentina, il tradizionale ballo popolare pugliese.

La manifestazione terminerà quindi domenica 5 luglio: l’ultima giornata inizierà con la Fitness Walk, una camminata a ritmo di musica aperta a tutti, pensata per promuovere il benessere e la partecipazione di famiglie e appassionati. Seguiranno la Santa Messa dello Sportivo e il torneo misto di Green Volley.

Nel pomeriggio, dalle 13, l’oratorio accoglierà anche il Raduno di Vespe d’Epoca, che porterà a Rovate decine di storici scooter, aggiungendo un tocco di colore e passione motoristica alla manifestazione. La chiusura della Festa dello Sportivo sarà affidata al concerto live del duo Patrizia & Patrizio.

Per tutta la durata dell’evento saranno attivi il bar e lo stand gastronomico, offrendo ai visitatori la possibilità di trascorrere tre serate all’insegna della convivialità.

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Pubblicato il 30 Giugno 2026
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