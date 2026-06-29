Fondi PNRR, la Lombardia accelera. E nel Varesotto arrivano bus ecologici e ospedali digitali
Pubblicati i dati del monitoraggio regionale: oltre 23 miliardi assegnati al territorio. Il presidente Fontana: «Opportunità straordinaria, ma ora serve dare continuità agli investimenti»
La Lombardia si conferma una regione virtuosa nella gestione e nell’utilizzo dei fondi legati al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). In base agli ultimi dati aggiornati al 16 maggio 2026 e pubblicati sul sito di monitoraggio della Regione, le risorse complessive assegnate al territorio lombardo superano i 23 miliardi di euro. Di questa imponente fetta di stanziamenti, circa 3,3 miliardi sono gestiti direttamente dal Pirellone per la realizzazione di 2.585 progetti.
A questi numeri si aggiungono altri 400 milioni di euro stanziati attraverso il Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC), destinati a finanziare ulteriori 169 interventi sul territorio. «Il Pnrr è stato una straordinaria opportunità di investimento ma ha rappresentato anche un nuovo metodo di lavoro nel rapporto tra Stato ed enti territoriali» ha sottolineato il presidente della Regione, Attilio Fontana, auspicando che non si disperda quanto fatto e che si trovi il modo di dare continuità alle politiche avviate.
Lo stato dell’arte delle cinque missioni strategiche
L’analisi dei dati evidenzia come la macchina regionale abbia completato nei tempi previsti i principali traguardi, concentrandosi su cinque filoni strategici:
Salute – È la voce più consistente con circa 2 miliardi di euro distribuiti su 1.160 progetti, che registrano un tasso di completamento del 67%.
Inclusione e coesione (Missione 5) – Destinati circa 952 milioni di euro per 96 progetti.
Transizione ecologica (Missione 2) – Finanziata con quasi 300 milioni di euro per 1.113 progetti, completati al 53%.
RePowerEU (Missione 7) – Assegnati 117 milioni di euro.
Digitalizzazione, innovazione e cultura (Missione 1) – Ricevuti oltre 101 milioni di euro per 214 progetti, di cui il 71% è già terminato.
A livello globale, la Regione Lombardia ha già chiuso il 60,5% dei progetti di sua diretta competenza (1.564 opere), con un ulteriore 31,3% che a maggio si trovava in fase di collaudo. Allargando lo sguardo a tutti i progetti PNRR insistenti sul suolo lombardo (anche non a regia regionale), il 73,4% risulta concluso.
Gli interventi completati in provincia di Varese
QUI I PRINCIPALI INTERVENTI CONCLUSI IN PROVINCIA DI VARESE
Il report regionale mette in fila anche le opere strategiche già portate a termine nel Varesotto, toccando settori chiave come i trasporti, la sanità e la scuola:
Bus green a Varese: Oltre 5,2 milioni di euro sono stati impiegati dal Comune di Varese per l’acquisto di nuovi autobus a emissioni zero (elettrici o a idrogeno) e per la creazione delle relative infrastrutture di ricarica e supporto.
Sanità digitale alla Sette Laghi: Un investimento da oltre 9 milioni di euro, con la Regione come soggetto attuatore, ha permesso la digitalizzazione del presidio ospedaliero dell’Asst Sette Laghi.
Scuola a Busto Arsizio: L’Amministrazione provinciale di Varese ha completato un intervento da 2,37 milioni di euro per l’ampliamento degli spazi didattici e l’adeguamento normativo volto a garantire la piena agibilità dell’Ite “Enrico Tosi”.
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