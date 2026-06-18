Il Teatro Sociale di Busto consolida il rilancio. E presenta la nuova stagione

Il TSBA Teatro Sociale di Busto Arsizio presenta la nuova stagione 2026/2027.

La stagione precedente ha segnato l’avvio di un importante percorso di rilancio del Teatro Sociale, promosso dall’Amministratore Unico Matteo Cecchetti e dal Direttore Artistico Federico M. Zanandrea. Un progetto che ha riportato il teatro al centro della vita culturale del territorio, registrando oltre undicimila spettatori nell’arco della stagione e una significativa crescita delle presenze.

Grazie alla nuova direzione artistica, il Teatro Sociale ha rafforzato la propria identità con una proposta ampia e di qualità, affermandosi non solo come realtà di riferimento per Busto Arsizio e il territorio, ma anche come un faro culturale capace di attrarre pubblico, artisti e produzioni di rilievo nazionale.

Per la stagione 2026/2027 propone oltre 40 appuntamenti che spaziano dalla prosa al one man show, dal cabaret alla musica, fino al teatro di divulgazione, in un cartellone pensato per coniugare qualità artistica, intrattenimento e approfondimento culturale.

Un cartellone ricco e trasversale

La prosa vedrà alternarsi produzioni originali e grandi successi del teatro contemporaneo. Ad aprire la stagione, il 5 novembre, sarà Frankenstein, nuova produzione de Il Mecenate e prima produzione del Teatro Sociale di Busto Arsizio con la regia di Federico M. Zanandrea; lo spettacolo è un adattamento teatrale del capolavoro di Mary Shelley dove si rilegge il celebre mito in chiave contemporanea, focalizzandosi sulle conseguenze etiche dell’emulazione divina da parte della scienza.

Seguiranno Accabadora, tratto dal celebre romanzo di Michela Murgia, con Anna Della Rosa (13 novembre), La reginetta di Leenane di Martin McDonagh con Ambra Angiolini e Ivana Monti (9 e 10 dicembre), Baby Reindeer/Piccola Renna con Francesco Mandelli (15 gennaio), L’Attrice con Cristiana Capotondi (12 febbraio), Il 12 marzo l’appuntamento è con Misurare il salto delle rane, pluripremiata dark comedy targata Carrozzeria Orfeo, mentre Biagio Izzo è il protagonista di Finché giudice non ci separi di Augusto Fornari in scena il 14 marzo.

Scheda Bianca di Josè Saramago con Rocco Papaleo è in scena il 23 marzo, mentre il doppio appuntamento è il 3 e 4 aprile con Perfetti Sconosciuti diretto da Paolo Genovese. Paolo Rossi e Bebo Storti l’8 aprile portano in scena L’opera del delinquente, uno spettacolo tra musica e canzoni ambientato in un cabaret notturno che evoca i fantasmi di figure marginali e irregolari della Milano di un tempo.

Il 9 aprile arriva Berretto a sonagli di Luigi Pirandello con Silvio Orlando e, dopo il successo dello scorso anno, il 17 aprile torna al Teatro Sociale Streghe da Marciapiede, la travolgente black comedy interpretata dalle attrici di “Un Posto Al Sole”.

Anche nella nuova stagione si conferma la presenza di importanti nomi della COMICITA’ italiana che vedrà protagonisti: Raul Cremona, BAZ, Giuseppe Sorgi, Giorgia Fumo, Paolo Cevoli, Annagaia Marchioro, il Terzo Segreto di Satira e il ritorno di Ale & Franz.

La sezione del teatro di divulgazione aumenta la propria proposta in linea con la tendenza dei gusti degli spettatori che amano il format che unisce il rigore e i contenuti di una conferenza accademica o professionale con il coinvolgimento emotivo, il ritmo e la messa in scena propri del teatro. Sul palco si alterneranno personalità del mondo della psicologia, del giornalismo, della scienza e dell’attualità come: Paolo Crepet, Sigfrido Ranucci, Marco Travaglio, Luca Perri, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Osvaldo Poli.

La programmazione musicale proporrà spettacoli e concerti capaci di coinvolgere pubblici di tutte le età, dai Black Blues Brothers a K-Pop Mania, dal Rejoice Gospel Choir ad ABBA Holidays, fino a Matthew Lee. Inoltre, a pochi mesi dalla sua scomparsa, una serata dedicata a Ornella Vanoni con lo spettacolo Diario sentimentale di una donna libera, firmato e interpretato da Pacifico. L’opera, in scena il 13 febbraio, offre un ritratto intimo, emozionante e divertente di Ornella Vanoni, ripercorrendo lo spirito anarchico, il talento e la fragilità di una donna fuori dal comune.

Tra le novità della stagione spicca l’arrivo della danza, con due importanti produzioni: La Fanciulla di Neve (13 dicembre) della Compagnia Étoile Ballet Theatre e Il Grande Gatsby (14 febbraio) di Étoile Ballet Theatre, che arricchiscono ulteriormente una proposta artistica articolata e multidisciplinare.

Sono disponibili diverse formule di abbonamento pensate per soddisfare ogni preferenza: dalla prosa alla commedia, fino ai grandi appuntamenti musicali.

Tutti i dettagli sul sito del teatro.

Fuori abbonamento: grandi eventi e musica classica

Ad arricchire ulteriormente la programmazione saranno gli appuntamenti fuori abbonamento, tra grandi eventi, comicità e musica classica. Tra le novità più prestigiose della stagione spicca la collaborazione con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, che porterà al Teatro Sociale due concerti sinfonici dedicati a Beethoven: il 21 febbraio con la Seconda e la Sesta Sinfonia e il 7 maggio con la Settima e l’Ottava, dirette da Stefano Montanari.

Spazio anche alla comicità con tre appuntamenti speciali che vedranno protagonisti Federico Basso (29 gennaio), Barbara Foria (27 febbraio) e Gabriele Cirilli (16 aprile), tra ironia, satira e racconti della quotidianità.

Completa il cartellone fuori abbonamento il grande musical: il 24 e 25 aprile andrà in scena The Greatest Show – Il Musical, spettacolo ispirato al celebre film dedicato alla storia di P.T. Barnum, un perfetto connubio di canzoni indimenticabili, coreografie travolgenti e scenografie spettacolari.

CALENDARIO SPETTACOLI:

9 ottobre Riprendersi l’anima

5 novembre Frankenstein

13 novembre Accabadora

14 novembre Bravissssssimo!

21 novembre Come rialzarsi e tornare a sorridere

28 novembre Diario di un trapezista

4 dicembre Let’s Twist Again

5 dicembre Kpop Mania

9 e 10 dicembre La Reginetta di Leenane

11 dicembre Outsider

13 dicembre La fanciulla di neve

18 dicembre Rejoice Comedy & Christmas Show

15 gennaio Baby Reindeer

16 gennaio Abba Holidays

18 gennaio Cornuti e Contenti

22 gennaio The Piano Odissey

23 gennaio Kaos

29 gennaio Non faccio il bis

30 gennaio Io Vergine, Tu Pesci?

12 febbraio L’Attrice

13 febbraio Diario sentimentale di una donna libera

14 febbraio Il Grande Gatsby

21 febbraio I Pomeriggi Musicali

26 febbraio Ora o mai più

27 febbraio Basta un filo di rossetto

5 marzo Out Of Office

6 marzo La Penultima cena

8 marzo Fulminata

12 marzo Misurare il salto delle rane

13 marzo Iliade Open Mic

14 marzo Finché Giudice Non Ci Separi

20 marzo Epstein – tutto quello che il potere cerca di nascondere

21 marzo Capitol’Ho

23 marzo Scheda Bianca

3 e 4 marzo Perfetti Sconosciuti

8 aprile L’opera del delinquente

9 aprile Il Berretto a sonagli

10 aprile L’adolescenza non è una malattia

16 aprile Vitality

17 aprile Streghe da Marciapiede

24 e 25 aprile The Greatest Show – il musical

7 maggio I Pomeriggi Musicali

Teatro Sociale – via Dante Alighieri, 20 Busto Arsizio

Per informazioni e prenotazioni: biglietti@teatrosociale.it

www.teatrosociale.it