A Ghirla una serata a tema pirati tra caccia al tesoro, musica e cibo
L'evento "Pirati in Festa" animerà Piazza Perucchetti sabato 22 agosto a partire dalle ore 19:00, con attrazioni dedicate a grandi e bambini
Sabato 22 agosto Piazza Perucchetti, nel cuore della frazione di Ghirla, si trasformerà nello scenario per l’iniziativa “All’Arrembaggio – Pirati in Festa”, promossa con il patrocinio del Comune di Valganna e organizzata in collaborazione con la Pro Loco Valganna, la Compagnia Teatrale “Scusate il disturbo”, l’Associazione Amici di Boarezzo e i commercianti della piazza.
A partire dalle ore 19:00, lo spazio pubblico accoglierà allestimenti e attrazioni interamente dedicati al mondo dei galeoni e dei corsari. Il programma della manifestazione prevede:
Caccia al tesoro a squadre: una sfida aperta ai partecipanti organizzati in gruppi.
Proposta gastronomica: uno speciale “Menù all’Arrembaggio” preparato per l’occasione.
Intrattenimento musicale: accompagnamento sonoro con il dj set curato da Dj Ste.
L’evento rientra tra le attività estive previste sul territorio comunale ed è aperto alla partecipazione di residenti e turisti.
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