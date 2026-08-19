Addio a coach Roberto Luoni, la DuoVolley: “Colonna portante della nostra realtà”

La DuoVolley Castellanza piange la scomparsa improvvisa di coach Roberto Luoni, figura molto conosciuta e apprezzata nell’ambiente della pallavolo del territorio.

A ricordarlo è la stessa società con un messaggio pubblicato sui propri canali social. «Ci ha lasciati improvvisamente coach Roberto Luoni, colonna portante della nostra realtà», si legge nel post.

Nel ricordo della DuoVolley emerge soprattutto il rapporto costruito negli anni con le atlete e con l’ambiente sportivo. La società sottolinea infatti non solo le qualità tecniche dell’allenatore, ma anche la sua capacità di fare gruppo e di accompagnare nella crescita intere generazioni.

«Roberto non è stato solo un allenatore straordinario, ma un maestro di sport e di vita» scrive ancora la società, che ne ricorda anche «l’entusiasmo travolgente, la competenza e il sorriso».

Nel messaggio c’è infine un pensiero per la moglie Monica, la figlia Emma e per tutti i familiari.

Il saluto della DuoVolley si chiude con poche parole: «Fai buon viaggio, Roby. Grazie di tutto».