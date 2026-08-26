Alla Riserva Palude Brabbia un aperitivo al tramonto tra gufi, allocchi e civette

La Riserva naturale Palude Brabbia apre le porte a un’esperienza al tramonto dedicata agli animali che popolano la notte. Dalla torretta di osservazione nella zona di riserva integrale, le guide accompagneranno i partecipanti alla scoperta di gufi, allocchi, barbagianni e civette, raccontandone caratteristiche, curiosità e straordinarie capacità di adattamento all’oscurità.

L’appuntamento propone un percorso che unisce osservazione della natura, divulgazione scientifica e tradizioni popolari, fino a un momento conviviale dedicato ai prodotti e all’agricoltura del territorio.

Gufi, allocchi e barbagianni sono predatori perfettamente adattati alla vita notturna. Durante l’incontro le guide illustreranno alcuni dei loro principali adattamenti, dagli strumenti per orientarsi nel buio alle caratteristiche che consentono loro di cacciare anche nelle notti più scure.

Accanto alla dimensione scientifica troveranno spazio anche miti, racconti e credenze che nel corso dei secoli hanno accompagnato queste creature alate. Un immaginario ricco di fascino che ancora oggi contribuisce a rendere i rapaci notturni tra gli animali più misteriosi del bosco e delle zone umide.

La serata avrà anche un momento teatrale. I volontari della Riserva proporranno infatti un piccolo sketch dedicato agli immaginari battibecchi tra allocchi e civette, utilizzando il linguaggio del teatro per svelare in modo leggero alcune curiosità sul comportamento e sulle caratteristiche delle diverse specie.

Al termine delle attività sarà proposto un aperitivo con prodotti locali, occasione per approfondire anche il rapporto tra agricoltura, biodiversità, ambiente e salute.

L’iniziativa richiama l’attenzione sul ruolo delle buone pratiche agricole nella tutela degli ecosistemi e nella costruzione di un rapporto più equilibrato tra attività umane e territorio.

La conclusione dell’evento è prevista tra le 20.30 e le 21. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione attraverso il sito della Riserva naturale Palude Brabbia, www.lipupaludebrabbia.it.

INFORMAZIONI:

Ritrovo h 18.15 presso Strada della Cava, 33 località Fabricco (Casale Litta), ingresso zona di Riserva integrale. Termine previsto per le ore 21.00 circa.

La donazione prevista per la partecipazione è di 17 euro a persona, 15 euro per i soci LIPU con tessera in regola. Pagamento in contanti il giorno della visita (NO Bancomat o POS)

L’evento è dedicato ad adulti o ragazzi sopra i 13 anni.

Si consigliano scarpe chiuse e spray anti-zanzare

I cani non sono ammessi ai nostri eventi.

In caso di pioggia l’evento è annullato.

