“Aspettando la notte”: ad Arcumeggia un viaggio tra libri, cinema e i rapaci del bosco

L’appuntamento di sabato 29 agosto promosso da Pro Loco e Terra Incantata con l’esperto Marco Mastrorilli. In programma la presentazione del volume “Vietato gufare”, la proiezione di un cortometraggio e un’escursione notturna guidata nei boschi del borgo affrescato

Una serata per addentrarsi nel mondo della natura notturna e superare vecchi pregiudizi legati ai rapaci del buio. Sabato 29 agosto, a partire dalle ore 20:15, il borgo di Arcumeggia ospiterà l’evento “Aspettando la notte – Un viaggio tra libri, cinema e rapaci notturni”, organizzato dalla Pro Loco di Arcumeggia in collaborazione con l’associazione Terra Incantata.

L’appuntamento vedrà la partecipazione straordinaria di Marco Mastrorilli, autore e divulgatore naturalistico (premiato nel 2015 in Minnesota come miglior esperto mondiale di gufi). L’obiettivo dell’iniziativa è far conoscere la fauna che popola i boschi al calare del sole e spiegare il valore ecologico di questi predatori all’interno dell’ecosistema, al di là di miti e credenze popolari.

Il programma della serata

Ore 20:15: Presentazione del libro “Vietato gufare – Gufi e civette tra storia, letteratura e credenze popolari”, scritto da Marco Mastrorilli e Stefania Montanino. Il volume ripercorre il rapporto spesso contraddittorio tra l’uomo e questi animali nel corso dei secoli.

Ore 21:00: Proiezione del cortometraggio “Il Bambino e il Lupo”, scritto e diretto da Emilio Colussi e Vincenzo Addabbo in collaborazione con Terra Incantata.

Ore 21:30: Proiezione di un docufilm a tema con la presenza degli ospiti e protagonisti dell’opera.

Ore 22:00: Escursione notturna guidata nel bosco insieme a Marco Mastrorilli. Un’uscita sul campo pensata per imparare a riconoscere le presenze animali attraverso l’ascolto dei richiami e l’osservazione discreta, nel rispetto dell’ambiente naturale.

Informazioni utili e prenotazioni

Per completare la serata, presso il Kactus Caffè sarà allestita una speciale “serata costine”. Per ragioni organizzative e per garantire il rispetto della fauna durante l’escursione al buio, per l’uscita delle 22:00 è raccomandata la prenotazione. I contatti di riferimento sono: Uscita notturna: Maura (Terra Incantata) al numero 333.5671908 oppure Marco Mastrorilli al numero 340.7634208. Cena Kactus Caffè: 333.5788504.