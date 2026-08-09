Auto fuori controllo a Gallarate, quattro auto coinvolte nel quartiere Cascinetta
Un’automobilista ha perso il controllo del suo veicolo e ha urtato altri tre veicoli nell’arco di circa cento metri
Incidente stradale con diverse auto coinvolte a Gallarate, in via Pegoraro, poco dopo le 19 di oggi domenica 9 agosto: un’automobilista ha perso il controllo del suo veicolo e ha urtato altri tre veicoli nell’arco di circa cento metri, tra l’incrocio con via Calabria e la rotonda con via Vittorio Veneto.
Il 118 ha soccorso quattro persone, un uomo e una donna (entrambi di 55 anni), una ragazza di 21 anni e un ragazzo di 28. Nessuno di loro ha per fortuna riportato ferite gravi. Sono intervenute due ambulanze nei due punti diversi degli impatti.Sul posto anche i vigili del fuoco e la Polizia Locale gallaratese.
Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente e il motivo per cui il conducente dell’auto abbia perso il controllo su un tratto così lungo.
Circolazione difficile nel quartiere di Cascinetta fino alle 20.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Sprangate e bottigliate in zona piazza Risorgimento a Gallarate, la Questura chiude il minimarket per sette giorni
lenny54 su È il 44enne Mirko Bertellini l'uomo arrestato con l'accusa di aver ucciso Federico Venco
lenny54 su Insulti al sindaco Galimberti, vandalizzata a Varese la piscina Copelli
principe.rosso su Il governo sospende Schengen, a Malpensa scattano i controlli sui voli dalla Spagna
Felice su È Federico Venco il motociclista gentile vittima dell’omicidio di Somma Lombardo
Felice su Il governo sospende Schengen, a Malpensa scattano i controlli sui voli dalla Spagna
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.