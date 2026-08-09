Auto fuori controllo a Gallarate, quattro auto coinvolte nel quartiere Cascinetta

Incidente stradale con diverse auto coinvolte a Gallarate, in via Pegoraro, poco dopo le 19 di oggi domenica 9 agosto: un’automobilista ha perso il controllo del suo veicolo e ha urtato altri tre veicoli nell’arco di circa cento metri, tra l’incrocio con via Calabria e la rotonda con via Vittorio Veneto.

Galleria fotografica Incidente con più veicoli a Cascinetta di Gallarate 4 di 6

Il 118 ha soccorso quattro persone, un uomo e una donna (entrambi di 55 anni), una ragazza di 21 anni e un ragazzo di 28. Nessuno di loro ha per fortuna riportato ferite gravi. Sono intervenute due ambulanze nei due punti diversi degli impatti.Sul posto anche i vigili del fuoco e la Polizia Locale gallaratese.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente e il motivo per cui il conducente dell’auto abbia perso il controllo su un tratto così lungo.

Circolazione difficile nel quartiere di Cascinetta fino alle 20.