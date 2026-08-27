Falsi dipendenti comunali al telefono per il gas: Binago mette in guardia i cittadini

Il Comune di Binago lancia l’allarme sui possibili tentativi di truffa telefonica ai danni dei cittadini. Negli ultimi giorni sono infatti giunte diverse segnalazioni relative a chiamate sospette effettuate da sedicenti operatori che si spacciano per rappresentanti dell’ente municipale, chiedendo dettagli e facendo specifico riferimento alle bollette del gas.

La posizione dell’ente municipale

Dagli uffici del Municipio arriva una smentita immediata e categorica per chiarire la situazione e mettere in guardia la popolazione: l’Amministrazione comunale non effettua in alcun modo chiamate telefoniche di questo tipo. Di fronte a questo fenomeno, l’invito rivolto a tutta la comunità è quello di prestare la massima attenzione per evitare di cadere in potenziali raggiri.

I consigli per proteggersi dai raggiri

Per evitare di rimanere vittime di truffe, l’ente ha stilato una serie di raccomandazioni pratiche da seguire nel caso si riceva una telefonata dubbia. L’indicazione principale è quella di interrompere immediatamente la conversazione senza dare alcun seguito alle richieste dell’interlocutore.

In particolare, il Comune sottolinea di non fornire mai i propri dati personali o i riferimenti bancari e di non comunicare per nessun motivo i codici identificativi presenti sulle bollette dell’energia o del gas. Viene inoltre ricordato di non effettuare alcun tipo di pagamento telefonico e di non accettare la sottoscrizione di nuovi contratti proposti al telefono.

Massima attenzione per i soggetti fragili

L’Amministrazione punta i riflettori anche sulla tutela delle fasce più deboli della popolazione, spesso bersaglio privilegiato di questi tentativi di raggiro. L’invito diffuso dal Municipio è quello di fare rete all’interno della comunità, parlando della segnalazione con anziani e parenti vulnerabili per informarli del pericolo e impedire che possano trovarsi in situazioni di disagio o rischio.