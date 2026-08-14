Vergiate - Evento sponsorizzato
Weekend goloso a Vergiate: il Gelato di Marina vi aspetta, anche a Ferragosto
Prova la genuinità del gelato di Marina, tanti buoni gusti e tante gioia! Una vera garanzia per i vostri palati
Il weekend ha il sapore dell’estate da Il Gelato di Marina.
A FERRAGOSTO la gelateria sarà aperta dalle 10 alle 18 e vi aspetta per rinfrescare le vostre papille con tanti gusti tutti da assaggiare.
Domenica 16 invece la gelateria osssrverà il consueto orario di apertura, dalle 11 alle 22.30.
Ad accogliere i clienti, come sempre, il laboratorio di via Boschetto 16 (ingresso da via Piave), diventato negli anni un punto di riferimento per chi cerca un gelato preparato con ingredienti selezionati e lavorazioni artigianali.
Per questo fine settimana, “protagonista della vetrina” sarà il MOJITO.
Il Gelato di Marina propone una ricca scelta di specialità: torte gelato, semifreddi, crêpes preparate al momento, yogurt frozen, frappè, centrifugati di frutta fresca, bubble tea, waffles e tante altre proposte che cambiano con la stagione.