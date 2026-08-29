Musica e storia a Castelseprio: il programma dei concerti di settembre nel Parco Archeologico

Il primo fine settimana di settembre porta una ricca offerta di appuntamenti culturali e musicali nella cornice del Parco Archeologico e Antiquarium di Castelseprio. Sabato 5 e domenica 6 settembre il sito monumentale ospiterà due concerti serali e visite guidate condotte dagli esperti del parco.

In entrambe le giornate, le attività inizieranno alle ore 16 con le Passeggiate con l’archeologo. Sarà il direttore Luca Polidoro ad accompagnare i visitatori alla scoperta del Parco Archeologico di Castelseprio. Il ritrovo è fissato dieci minuti prima della partenza presso l’infopoint della struttura. Gli organizzatori raccomandano a tutti i partecipanti l’uso di scarpe robuste.

Sabato 5 settembre, alle ore 18, andrà in scena il concerto letterario «MAGNIFICAT. Ermengarda e la ragion di stato». La rassegna, incentrata sulle grandi figure femminili della storia, ripercorre le vicende di Ermengarda, figlia del re longobardo Desiderio e sposa di Carlo Magno. La sua figura, simbolo della diplomazia nuziale dell’epoca, è stata resa immortale dai versi dell’Adelchi di Alessandro Manzoni.

Sul palco la voce narrante di Antonetta Carrabs dialogherà con le note di Letizia Spaggiari al flauto e Marta Pettoni all’arpa. L’esecuzione musicale proporrà brani di compositori storici, tra cui Tomaso Albinoni e Gesualdo da Venosa.

Domenica 6 settembre, sempre alle ore 18, lo spazio monumentale ospiterà il concerto «Il suono del tempo», tappa ufficiale del festival musicale LeAltreNote Vox musei. La performance vedrà protagonista il Quintetto Kanejo, diretto dal maestro Denis Salvini.

Il programma musicale offrirà un percorso trasversale tra jazz, musica popolare e tradizione classica. La scaletta include rielaborazioni di brani di Johann Sebastian Bach arrangiati da Luther Henderson, accanto a celebri composizioni di Leonard Bernstein, Consuelo Velázquez e tanghi tradizionali.

Per partecipare ai concerti è necessario acquistare il biglietto d’ingresso. Gli abbonati possono accedere gratuitamente prenotando al numero di telefono 3666632727. Il parco è aperto il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 17, mentre il sabato e la domenica l’orario si estende dalle 10 alle 18.