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Cugliate Fabiasco

Polenta, capriolo e cinghiale: a Cugliate Fabiasco torna la Sagra della Selvaggina

Sabato 22 cena e musica dal vivo, domenica 23 apertura a pranzo nell’area di via Pascoli. Garantito il capannone coperto

polenta

22 Agosto 2026 - 23 Agosto 2026

Tornano i sapori della cucina tradizionale a Cugliate Fabiasco. Il Comitato Feste Fabiasco organizza per il fine settimana di sabato 22 e domenica 23 agosto 2026 la nuova edizione della “Sagra della Selvaggina”, appuntamento gastronomico estivo ospitato presso l’Area Feste di via Giovanni Pascoli.

Il programma e l’offerta gastronomica

Il programma della manifestazione prevede l’apertura delle cucine sabato sera per la cena e domenica a pranzo. Nella serata di sabato il servizio sarà accompagnato da intrattenimento con musica dal vivo.

La proposta culinaria mette al centro la polenta, servita in abbinamento a carni di capriolo, cinghiale e cervo. Il menù offerto dallo stand gastronomico comprende inoltre primi piatti con pasta alla selvaggina e al ragù, oltre alla grigliata mista.

Strutture al coperto in caso di pioggia

L’organizzazione ha predisposto le strutture necessarie per garantire lo svolgimento dell’evento anche in caso di condizioni meteo avverse: nell’area feste sarà infatti allestito un capannone coperto. Gli aggiornamenti e le informazioni operative sull’iniziativa sono disponibili sui canali social ufficiali del Comitato Feste Fabiasco.

18 Agosto 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

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