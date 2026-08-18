Polenta, capriolo e cinghiale: a Cugliate Fabiasco torna la Sagra della Selvaggina

Tornano i sapori della cucina tradizionale a Cugliate Fabiasco. Il Comitato Feste Fabiasco organizza per il fine settimana di sabato 22 e domenica 23 agosto 2026 la nuova edizione della “Sagra della Selvaggina”, appuntamento gastronomico estivo ospitato presso l’Area Feste di via Giovanni Pascoli.

Il programma e l’offerta gastronomica

Il programma della manifestazione prevede l’apertura delle cucine sabato sera per la cena e domenica a pranzo. Nella serata di sabato il servizio sarà accompagnato da intrattenimento con musica dal vivo.

La proposta culinaria mette al centro la polenta, servita in abbinamento a carni di capriolo, cinghiale e cervo. Il menù offerto dallo stand gastronomico comprende inoltre primi piatti con pasta alla selvaggina e al ragù, oltre alla grigliata mista.

Strutture al coperto in caso di pioggia

L’organizzazione ha predisposto le strutture necessarie per garantire lo svolgimento dell’evento anche in caso di condizioni meteo avverse: nell’area feste sarà infatti allestito un capannone coperto. Gli aggiornamenti e le informazioni operative sull’iniziativa sono disponibili sui canali social ufficiali del Comitato Feste Fabiasco.