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Il crollo a Busto Arsizio e il palazzo venduto a Varese

I fatti principali e quelli più curiosi di giovedì 10 settembre in meno di 10 minuti

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Vi raccontiamo del crollo avvenuto al palazzetto del volley di Busto Arsizio, della vendita dello storico palazzo che fu la sede centrale del Credito Varesino, di un’altra tragedia in montagna con la morte di un uomo di Malnate e di molto altro

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Pubblicato il 10 Settembre 2026
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