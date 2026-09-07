Legambiente Valceresio commenta il progetto della Ciclabile della Valganna: “Progetto da rivedere e costi esorbitanti”

Il circolo Legambiente Valceresio torna a esprimersi in merito al progetto di fattibilità del secondo lotto della pista ciclopedonale “I Laghi in Bicicletta” a Induno Olona, quella che è più comunemente conosciuta come la Ciclabile della Valganna: «Dopo mesi di richieste, rinvii e appuntamenti andati a vuoto, siamo finalmente riusciti a ottenere dalla Comunità Montana del Piambello la documentazione relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica del secondo lotto della ciclopedonale “I Laghi in Bicicletta”, nel tratto lungo il fiume Olona a Induno Olona. Non è stato semplice. Ci siamo sentiti rimandare per settimane con scuse su scuse, ci hanno persino fatto presentare di persona per poi non consegnarci nulla. Alla fine, nonostante avessimo chiesto esplicitamente e più volte una copia digitale, ci è stata consegnata a pagamento una copia cartacea tra l’altro con alcune pagine stampate in un formato talmente piccolo da risultare quasi illeggibile. Una vicenda che la dice lunga su quanto sia difficile, ancora oggi, esercitare un diritto che dovrebbe essere scontato: quello di conoscere e verificare i progetti che riguardano il nostro territorio.

Le criticità sul progetto e lo stato dei luoghi

«Una volta letti i documenti – prosegue la nota -, a nostro parere ci sono alcuni punti da rivedere. Il muro di sostegno sull’Olona, riportato nei rilievi come esistente, in realtà non c’è più ed è stato spazzato via dall’alluvione dello scorso anno. Il progetto sembra basarsi su uno stato dei luoghi non aggiornato. Nel tratto verso il sottopasso, la passerella (larga 3 metri e a sbalzo sull’Olona) lascerebbe pochissimo spazio tra struttura e roccia, in una zona già soggetta a rischio frane. Inoltre, nella forra lo spazio disponibile è scarso: la ciclopedonale prevista misura in larghezza 2,5 metri più 0,5 di banchina. Non è stata neppure recepita l’indicazione della Soprintendenza che in sede di conferenza dei servizi aveva chiesto una riduzione della larghezza del percorso».

Sottopassi e sicurezza del tracciato

«Il sottopasso previsto (3,5 metri di larghezza e 2,40 metri di altezza) rischia di intasarsi con i detriti trasportati dalle piogge – conclude il Cigno Verde valceresino -, come già accade nel sottopasso realizzato nel lotto precedente che attraversa la Statale 233. Restano infine tutte le riserve sulla sicurezza del percorso: rischio di scivolamento per ghiaccio e umidità, soprattutto in inverno; rischio di caduta di sassi e alberi o di essere investiti dall’acqua dei torrenti che si formano quando piove; rischio di crollo della roccia sia nell’area della forra che in uscita dalla galleria. Legambiente Valceresio continuerà a chiedere trasparenza e a vigilare su un’opera che attraversa un ambiente fragile come quello della forra dell’Olona. Un percorso ciclopedonale può e deve essere un’opportunità per il territorio, ma non a costo di ignorare rischi idrogeologici, tutela paesaggistica e sicurezza di chi lo percorrerà e ad un costo esorbitante: 1.826.000,00 euro».