Scontro all’alba a Cocquio Trevisago tra due auto, ferita una donna

Incidente stradale questa mattina, mercoledì, poco prima delle 6.40, a Cocquio Trevisago, in via Alessandro Manzoni. Per cause ancora da accertare, due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro.

Nell’incidente è rimasta coinvolta una donna di 49 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, allertata in codice verde, mentre per gli accertamenti e la gestione dell’intervento sono stati allertati anche i carabinieri di Varese.

Le informazioni disponibili al momento non segnalano feriti gravi. Sono in corso gli interventi di soccorso e gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

(immagine di repertorio)