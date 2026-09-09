Scontro all’alba a Cocquio Trevisago tra due auto, ferita una donna
Incidente mercoledì mattina in via Alessandro Manzoni. Coinvolta una 49enne, soccorsa in codice verde
Incidente stradale questa mattina, mercoledì, poco prima delle 6.40, a Cocquio Trevisago, in via Alessandro Manzoni. Per cause ancora da accertare, due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro.
Nell’incidente è rimasta coinvolta una donna di 49 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, allertata in codice verde, mentre per gli accertamenti e la gestione dell’intervento sono stati allertati anche i carabinieri di Varese.
Le informazioni disponibili al momento non segnalano feriti gravi. Sono in corso gli interventi di soccorso e gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.
(immagine di repertorio)
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