Un video per dirti “ti amo”

Foto varie

“Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te”. Forse è una delle frasi più romantiche della canzone italiana e anche una delle più conosciute. Una dichiarazione d’amore da prendere in prestito. Ma noi non vogliamo “frasi fatte”, da voi vogliamo solo idee originali.

Per questo vi proponiamo, come sempre da molti anni, un piccolo concorso per San Valentino.

Questa volta niente foto: dai nostri lettori vorremmo solo video.

Sappiamo che siete molto “social” e che sapete usare bene i nuovi strumenti della comunicazione.

Quindi ecco che cosa dovrete fare.

ISTRUZIONI

Il video dovrà essere di un minuto circa (vietato farsi prendere la mano…) e andrà inviato via whatsapp a questo numero 335 7876883

Ricordatevi di tenere il telefonino in orizzontale.

Nel messaggio di whatsapp inserite il vostro nome, il nome della vostra lei o del vostro lui, il comune da cui mandate il video e un indirizzo e-mail. Tutto qui, facile no?

I video dovranno pervenire entro il 12 febbraio alle 24.

IL PREMIO

Il vincitore, a insindacabile giudizio della redazione, si aggiudicherà due biglietti da 50 franchi l’uno per entrare alle terme e alla spa dello Splash & Spa del Tamaro (sarà contattato e riceverà le istruzioni per ritirare il premio).

Il video naturalmente verrà pubblicato su Varesenews e sarà una bella sorpresa di San Valentino per la persona che amate e alla quale volete mandare un messaggio. Allora forza, aspettiamo le vostre dichiarazioni d’amore!