Con le ciaspole al passo del Sole

ciaspole

Domenica 19 marzo il CAI Luino propone una classica escursione con le racchette in alta Val di Blenio con meta il Passo del Sole 2376m e il passo delle Colombe 2381m partendo dal passo del Lucomagno. Ambiente è bello e affascinante con questo anomalo scoglio di dolomia che si erge, con i suoi molti bianchi pinnacoli, dal grande pianoro del Lucomagno. Nel complesso è un bel giro, dal dislivello contenuto e che consente di ammirare tante cime: il Pizzo dei Toroi, Pizzo d’Era, Parè di Scut, le Pipe, il Pizzo del Sole, Pecian e Pecianett a Sud, Schenandui ad Ovest ed il Pizzo dell’Uomo a Nord.

Tempo escursione h 6.45 – Dislivello 785 – Difficoltà T2 con pochi tratti di T3

Programma

Ore 7.00 ritrovo presso il posteggio a lago di Luino-Porto Nuovo in via Dante

Ore 7,05 partenza con mezzi propri per il passo del Lucomagno

Abbigliamento e calzature adeguate

Attrezzatura: ciaspole, bastoncini, – (sonda e ARVA – facoltativi ma consigliati)

Pranzo al sacco

Documento valido per l’espatrio

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Assicurazione: ogni partecipante alla gita è responsabile della propria incolumità: I Soci CAI in regola con il tesseramento sono tutelati da polizza infortuni e soccorso alpino (anche all’estero); i non soci non hanno nessuna copertura assicurativa, pertanto potranno tutelarsi in modalità autonoma o eventualmente aderire ad un polizza giornaliera proposta dalla sede nazionale del CAI al costo di €. 7,81 (copertura infortuni € 5,58 – soccorso alpino € 2,23) da sottoscrivere il giovedì che precede la gita presso la sede CAI Luino

Informazioni :

– CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it

– Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail iatluino@provincia.va.it