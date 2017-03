Valceresio: torna “Spazzatura kilometrica”

Foto varie

Mancano pochi giorni al via dell’edizione 2017 di “Spazzatura Kilometrica”, la grande gara a squadre di raccolta di spazzatura differenziata, che si prepara ad affrontare le strade dei Comuni di Valganna, Cuasso al Monte, Porto Ceresio e Brusimpiano, strade che circondano parte del Parco delle Cinque Vette in cui opera l’Associazione ON ideatrice del format.

“Un’occasione da non perdere, un gioco ecologico divertente per dare il proprio contributo alla salvaguardia della natura – annuncia Max Laudadio, socio e testimonial di ON – una gara capace di stimolare una sana competizione, due ore da passare con la famiglia, con gli amici o con i colleghi. Insomma, non potete mancare!”

Per partecipare basterà iscriversi con una procedura semplicissima: comporre una squadra di cinque persone, dare un nome alla propria squadra, scegliere il terreno di gara tra i quattro comuni e il giorno in cui giocare tra domenica 26 marzo, 2 e 9 aprile (turno delle 9.30 o delle 14.00), e infine andare sul sito www.associazioneon.org e registrare i dati dei concorrenti.

Dopo la partecipazione entusiasta di altre associazioni nelle scorse edizioni, come la giovanile del basket Varese, i centri Sorriso e Agrisol, la Valceresiobike, con questa sesta edizione, ON ufficializza la cosiddetta “gara nella gara”: scuole, gruppi sportivi, centri sociali, oratori, settori aziendali potranno sfidarsi tra di loro, iscrivendo almeno cinque squadre. La migliore delle cinque sarà premiata durante lo show finale venerdì 5 maggio al teatro Apollonio di Varese, oltre a concorrere al premio Delphina.

Max Laudadio inviterà personalmente le scuole che incontrerà nei prossimi giorni a partecipare alla gara nella gara di Spazzatura Kilometrica. Quest’anno il noto inviato di Striscia La Notizia parlerà delle conseguenze dell’abbandono dei rifiuti con gli studenti del liceo scientifico Ferraris, del liceo linguistico, umanistico, economico e musicale Manzoni, delle superiori di Bisuschio, dei parrucchieri ed estetisti Dorsi e delle medie Pellico. Ma naturalmente l’invito è esteso a tutte le scuole elementari, medie, superiori, università del territorio.

In campo anche anche i sommozzatori del Godiving che, durante le tre giornate di gara, rimuoveranno la spazzatura dai fondali del lago di Ghirla per poi passare al Ceresio. Tutti i sub che volessero unirsi a Godiving potranno mettersi in contatto entrando nel sito www.godiving.it

Anche quest’anno la squadra che raccoglierà in ogni Comune più spazzatura differenziando al meglio plastica, vetro e mozziconi di sigaretta, vincerà una vacanza indimenticabile in un resort Delphina in Sardegna.