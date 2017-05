Un weekend dedicato a San Vittore

Quello che comincia sabato 6 è anche il weekend della festa del Patrono di Varese, san Vittore: «È l’occasione in cui la città – spiega monsignor Luigi Panighetti, prevosto di Varese – manifesta i suoi lati propositivi e positivi ».

Dal punto di vista religioso sarà l’omelia per la messa solenne di domenica alle 11.30, la circostanza in cui il Prevosto potrà sottolineare «la necessità e la capacità di coesione della città».

Ma da sabato a lunedì si susseguiranno celebrazioni religiose tradizionali, momenti musicali ed eventi, dentro e fuori la basilica dedicata al martire soldato.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND LUNGO DEI VARESINI

Sabato 6 maggio, piazza San Vittore ospiterà alle 19.30 la Cena Solidale “Aggiungi un Pasto a tavola” ormai tradizionale festa della solidarietà che raduna 50 associazioni che si occupano dei più poveri. Il ricavato andrà a sostenere cinque realtà che lavorano per sopperire all’emergenza alimentare della città e a realtà legate allo sport disabili.

Domenica 7 maggio è la giornata della Festa Popolare: alle 6.45 è prevista la partenza dal Sacro Monte della Fiaccolata per le vie della Città, organizzata dalla Famiglia Bosina per abbracciare tutte le realtà sociali di Varese.

Il programma dell’intensa patronale prevede celebrazioni eucaristiche alle 8.30, 10, 11.30, 17.30 e 21. Dalle 15 alle 18, e all’oratorio di Casbeno incontri, giochi per bambini, adolescenti e preadolescenti

IL RITO DEL FARO

Secondo consuetudine, il culmine della devozione si celebra con l’antico “Rito del Faro”. Il prevosto della città, durante la messa solenne delle 11.30 alla presenza delle autorità civili e militari, darà fuoco al pallone di bambagia posto a mezz’aria nella basilica dedicata al santo per ricordarne il martirio.

Il Vespro d’Organo delle 16.30 sarà eseguito dall’organista, Emanuele Vianelli, con musiche di J.S. Bach e M.E. Bossi.

Lunedì 8 maggio è il giorno della festa liturgica: nel giorno dedicato alla memoria di San Vittore le celebrazioni iniziano al mattino alle 8.15 con le Lodi seguite dalla messa.

Alle 10, invece, alla funzione Solenne con “Rito del Faro” parteciperanno i parroci della città, i sacerdoti originari di San Vittore e quelli che hanno svolto il loro ministero in basilica.

Dalle 15 alle 17, i ragazzi della comunità pastorale animeranno il pomeriggio con balli insieme e giochi alla scoperta del centro di Varese.

Dopo la celebrazione delle 18.30, la basilica verrà allestita per accogliere alle 21 il grande concerto di San Vittore.

Le musiche di E. Grieg e A. Dvořák saranno eseguite dal Coro da Camera di Varese, diretto da Gabriele Conti; dal Gruppo Polifonico Josquin Despréz, diretto da Francesco Miotti e dall’Orchestra Ildebrando Pizzetti, diretta da Enrico Saverio Pagano.

LUNEDì A VARESE E’ GIORNO FESTIVO: OCCHIO ALLE APERTURE (E ALLE CHIUSURE)

Va ricordato che lunedì 8 maggio a Varese è giorno festivo, con quel che ne consegue per le aperture di enti e negozi. Le linee urbane dei mezzi pubblici di Autolinee Varesine, inoltre, seguiranno l’orario festivo scolastico. Ats Insubria, infine, comuninca la chiusura di tutti gli uffici della sede di varese.