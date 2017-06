Puppio vola a cronometro: è tricolore juniores

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

I campionati italiani di ciclismo organizzati in Piemonte oggi (domenica 25 giugno) vivranno la loro giornata clou con le prove su strada di professionisti (QUI il percorso - QUI la presentazione) e di donne Elite.

Le gare odierne però hanno vissuto un antipasto golosissimo per i tifosi di casa nostra: nella prova a cronometro juniores infatti, a vincere è stato Antonio Puppio, corridore di Samarate in forza alla Bustese Olonia, unica squadra nostrana attiva in questa categoria di età.

Puppio ha coperto la distanza prevista (19 chilometri) nel tempo di 24’54” volando quindi a oltre 45 chilometri di media oraria, una prestazione che gli ha permesso di battere il veneto Simeoni, secondo a 7″, e il cremonese Rastelli, terzo a 12″. Distacchi minimi che impreziosiscono la vittoria di Puppio in una specialità che in Italia è spesso lasciata alla passione dei singoli e dei loro tecnici.

E proprio nello staff della Bustese Olonia c’è da quest’anno un direttore sportivo che contro il tempo ha un passato importante, Dario Andriotto. L’ex professionista, ora nell’ammiraglia di Puppio e compagni, fu addirittura campione del mondo nel 1994 nella spettacolare specialità della 100 Km a squadre (il “quartetto”) su strada.