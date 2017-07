Al via il Palio della Berè

Foto varie

“Pesta il mattone”, “corsa degli assi”, freccette, calcio balilla: sono solo alcune delle discipline in cui si cimenteranno i partecipanti del Palio della Berè, appuntamento fisso da 10 anni a questa parte in quel di Azzio, in Valcuvia, dove quattro rioni si sfidano.

Si parte sabato 22 e fino a sabato 29 luglio ci saranno le gare nel parco della Pro Loco di Azzio.

A salutare il taglio del nastro, sabato sera, saranno gli sbandieratori di Ferno.

Le gare dureranno tutta la settimana nel corso della quale vi sarà anche un momento di danza, con un appuntamento non competitivo mercoledì sera alle 20.30.

La serata finale, sabato 29 prevede una cena nel corso della quale verrà proclamato il rione vincitore.

Info: Proloco di Azzio