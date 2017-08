Missione Thailandia: birmani esuli e splendide cascate

Missione Thailandia 2018: giorno 9

GIORNO 8: GLI ESULI BIRMANI E LE CASCATE

Venerdì 19 Agosto

La realtà dei villaggi a nord della Thailandia è davvero molto diversa dalla capitale. Qui la vita ha ritmi meno frenetici e legati alla vita nei campi. Nessuno vive in una baracca sotto un cavalcavia, le case sono costruite con materiali provenienti dalle foreste locali, ad esempio il bambù e foglie intrecciate molto resistenti per la costruzione del tetto. Il lavoro prevalente è l’agricoltura, con coltivazione di mais, di riso, avocado, arachidi, peperoncini, e stanno provando a coltivare il caffè. Ci spiegano che la vendita dei prodotti, che vanno per lo più a Bangkok, avviene tramite degli intermediari che acquistano direttamente dai singoli produttori, fissando un prezzo molto inferiore a quello di mercato. Ad ogni modo c’è lavoro per tutti i contadini, che possono così vivere con la loro dignità. Per i giovani ovviamente qui le prospettive sono piuttosto basse. Le scuole dopo le medie sono lontane, così come i lavori più qualificati.

Qui al nord al confine con la Birmania scopriamo che sono presenti profughi birmani. In questa provincia vive la comunità degli Akha, popolo che si estende lungo il confine con la Birmania , nella Thailandia del nord ed il Laos.

Durante la visita nel villaggio della parrocchia, accompagnati dai padri e da alcuni catechisti locali, facciamo conoscenza di alcune famiglie. Sono loro a raccontarci che provengono dalla Birmania, che hanno una loro lingua differente da quella Thai.

I padri ci accompagnano anche a visitare una scuola di bambini birmani, le lezioni sono in lingua birmana in questo modo anche questi bimbi hanno la possibilità di avere una educazione di base. Ci viene spiegato che comunque questi bimbi avrebbero la possibilità di frequentare la scuola pubblica governativa in modo gratuito, ma così non avviene. Questo denota la scarsa intenzione da parte delle famiglie birmane di volersi integrare pienamente nel contesto sociale Thailandese. Nonostante questo la presenza dei birmani è importante per l’economia Thailandese perché la maggior parte dei lavori più pesanti è da loro svolta, il costo della manodopera birmana è più basso di quella Thailandese per questo vengono assunti dalle imprese locali.

Nel pomeriggio escursione alle cascate Pa Wai, la cui particolarità è quella di scorrere in mezzo ad una foresta tropicale. La giornata si è conclusa con la messa ben partecipata dai parrocchiani, celebrata in lingua thai ed Akha.

GIORNO 7: IN VIAGGIO VERSO IL NORD

Giovedì 17 Agosto

Trasferimento al nord, presso la prima missione in Thailandia aperta dai padri Saveriani nel 2012. A Maet Sot parrocchia di san Giuseppe lavoratore al km 48. Così chiamata per la vicinanza al confine con la Birmania. Il viaggio è lungo, non si può andare molto veloci.

Durante il viaggio sostiamo presso un parco dove l’attrazione principale sono le scimmie. Sono in libertà quindi si fanno avvicinare per ricevere del cibo. Nel parco è situato un tempio buddista ed è adiacente ad una piccola scoscesa collina. Scaliamo la collina attraverso una ripida scalinata, ci accompagnano nel percorso gli sguardi curiosi delle scimmie dagli alberi.

Dopo dieci minuti arriviamo in cima alla collina. Si apre ai nostri sguardo un magnifico panorama carico di meraviglia e spiritualità: tutto intorno a noi si distendono i campi coltivati a riso e solo in lontananza vediamo alcune montagne che segnano il confine con la Birmania, la prossima tappa del nostro viaggio.

Questa splendida vista ci permette di osservare come la cultura Thailandese abbia plasmato l’ambiente circostante: i campi di riso si perdono a vista d’occhio, oltre a queste coltivazioni la foresta la fa da padrona e le costruzioni dell’uomo sono rare; proprio sotto il nostro sguardo osserviamo delle costruzioni particolari semicircolari, Padre Alessio ci spiega che sono delle tombe buddiste.

L’ambiente Thailandese in questa provincia è formato da ampie pianure dove affiorano raramente delle ripide colline di roccia sormontate da verdi arbusti: a nostri occhi di viaggiatori sembrano delle cattedrali che la natura ha deciso di edificare lungo il nostro cammino e ci lasciamo meravigliare dalla loro maestosità e bellezza.

Dopo circa 12 ore di viaggio giungiamo finalmente alla nostra meta. Ci accolgono alla missione Padre Mattia e Padre Thierry, come nei giorni scorsi possiamo apprezzare l’ospitalità premurosa dei Saveriani. La cena è il modo perfetto per assaggiare i prelibati e gustosi frutti che offre la natura Thailandese e ci permette di fare la prima conoscenza con i nostri ospiti; scopriamo così che padre Mattia ha dei parenti a Varese e che alcuni di noi li conoscono: l’Italia ci sembra essere per un momento meno lontana. Dopo la messa nella chiesa della missione andiamo a goderci il meritato riposo pronti per le attività del giorno dopo.

GIORNO 5: VIVIAMO NELLA CITTA’ SOMMERSA

Qui in Thailandia oggi è una giornata normale, lavorativa e scolastica, ed anche per noi è prevista una mattinata di animazione assieme ai missionari in una scuola cattolica della città, sempre nei dintorni dei nostri quartieri della baraccopoli. Ci sono almeno 400 bambini iscritti, tutti provenienti dalle baraccopoli. Ci vengono affidati almeno 200 di loro, di età 8-11 anni. Nostro compito è più che altro ricreativo, con balli iniziali ed alcuni giochi pensati assieme ai catechisti che aiutano nel lavoro pastorale i missionari. Finalità oltre ad intrattenere i bambini è quella di farci conoscere, con alcune semplici ma importanti domande del perché siamo qui, delle nostre abitudini e stili di vita. Tutto ciò è molto utile per loro, sempre chiusi dentro il loro mondo della baraccopoli.

Come abbiamo già scritto qualche giorno fa, qui nelle scuole si usa una disciplina molto alta, noi in Italia non siamo più abituati a tutto questo: tutti in divisa, tutti schierati in file diritte, uno dietro l’altro, in silenzio, ti ascoltano senza il chiacchiericcio solito dei ragazzi, appena le insegnanti accennano ad un canto di saluto, tutti cantano in ordine è così anche nel saluto finale. Insomma è molto facile intrattenersi con loro, c’è molta educazione e rispetto. Con loro concludiamo con il pranzo e con un bel cono di gelato che i missionari hanno ordinato per tutti.

Nel pomeriggio il nostro solito giro per la baraccopoli vicina alla casa dei missionari, ormai i ragazzi ci attendono vicino al campetto per una partita a calcio e pallavolo. In più stiamo con loro con semplici giochi che portiamo.

Insomma è stata una giornata piena come tutte le altre di incontri con bambini semplici, poveri, con alle spalle famiglie che in pratica per molti di loro non ci sono. Sappiamo ormai dove abitano, in baracche fatte in lamiera, sotto i cavalcavia delle strade che attraversano la città sulle quali sfrecciano le macchine e pullman. Sotto c’è una città sommersa, che vive che cresce, con i volti di questi bimbi.

Finiamo la giornata davvero contenti. Non siamo andati in nessuna spiaggia a fare il bagno, non abbiamo fatto nessuna grigliata, abbiamo vissuto in mezzo ai più poveri dei poveri, e questo ci rende contenti è soddisfatti.

GIORNO 4: UN PRANZO IN COMUNITA’

Sveglia presto come ogni mattina e ore 07:30 partenza per una località a circa due ore di pulmino da Bangkok dove c’è una struttura cattolica, adibita anche alla vita comune, con scuola che accoglie i bambini orfani che vengono dai villaggi a nord del paese. La casa accoglie 50 ragazzi, è della diocesi, diretta da due suore della congregazione del Sacro Cuore, nostro compito è animare la giornata con canti balli, giochi ed attività.

In più padre Alessio porta con se una decina di ragazzi intorno ai 8-10 anni che segue regolarmente, provenienti dalla baraccopoli; è un segno bello di attenzione nei loro confronti, che mai hanno possibilità di passare una giornata fuori città, in più l’incontro con altri ragazzi è molto importante per loro.

Al mattino loro arrivano presto, i poveri si svegliano presto, prima delle 07 sono già sotto casa a chiamarci…

Appena arrivati siamo stati accolti con un ballo e con la consegna di collane con ghirlande di fiori, che ci hanno messo al collo. Un gesto semplice che fa capire che loro si sono preparati alla giornata, hanno lavorato prima, ci hanno pensato. Tutto questo per noi è significativo, perché siamo abituati allo stile occidentale di fare tutto in fretta, di consumare tutto in fretta, ma poco propensi alla preparazione calma e pensata.

Rimaniamo colpiti di tutto ciò…

Ci mettiamo anche noi in gioco con quanto abbiamo preparato: dei balli e bans dell’oratorio, oltre ad alcuni giochi. Teniamo banco per un’oretta, non facile per il grande scoglio della lingua, se non tradotta del Missionario.

In tutto ciò sono inseriti anche la decina di ragazzi dalle baraccopoli.

Il pranzo è ben preparato, con qualche attenzione maggiore per noi occidentali; il cibo Thailandese è molto piccante, e per noi c’è la giusta dose.

Il pomeriggio sotto un caldo tropicale che ti fa sudare anche se sei seduto, ci vede impegnati in partite di pallavolo e calcio. I ragazzi si divertono assieme, educati e senza mai sentirli urlare o litigare… noi ci inseriamo in alcune partite, ma più di tutto godiamo di questa domenica semplice, vissuta in mezzo a ragazzi in grande povertà di affetti, tutti orfani, in grande povertà di vita quotidiana, gli amici delle baraccopoli; ma tutti ricchi in umanità, in voglia di donare un sorriso nonostante tutto.

Ci tornano in mente le parole del Signore Gesù: “C’è più gioia nel dare che nel ricevere”. Lui lo sperimentava ogni giorno, per noi è sperimentare che con i poveri si riceve molto. Ritorniamo a casa nel fine pomeriggio, stanchi ed accaldati per la giornata, ma contenti per il tempo donato.

GIORNO 3: LA GIOIA DELLE PICCOLE COSE



Oggi in Thailandia si festeggia la festa della mamma poiché in questo giorno compie gli anni la Regina. I più trascorrono la giornata in famiglia.

Come dice Jean Vanier “L’amore è fare le cose ordinarie con tenerezza”. Mai come in questi giorni stiamo sperimentando la gioia delle piccole cose, vissute con tenerezza.