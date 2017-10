Arrestato stalker fuori dall’auto della ex

Foto varie

Non si rassegnava per quella storia finita da tempo. E ha continuato a pedinarla, a perseguitarla in maniera incessante, come in un crescendo, sfociato ieri sera attorno alle 19 con la voce tremante di una donna che chiedeva disperatamente aiuto al 112, i militari che corrono da lei e trovano il suo aguzzino fuori dall’auto.

A quel punto scattano le manette in flagranza di reato. A finire in carcere l’uomo di 36 anni accusato di atti persecutori e maltrattamenti. Un suo complice è stato denunciato in concorso.

Una vicenda purtroppo come tante, che grazie alla prontezza dei militari della compagnia di Luino e alla forza della donna di liberarsi dall’oppressione, non è finita diversamente.

Siamo a Laveno Mombello dove la ragazza vive. Attorno alle 19.30 di ieri sera, lunedì 2 ottobre, la donna fa rientro nella propria abitazione dopo il lavoro, ma c’è un’auto che la tallona. Dentro c’è lui, assieme ad altri amici. Si avvicinano a bordo del mezzo.

La donna, che da una quindicina di giorni aveva più volte chiamato i carabinieri, aveva il telefono in mano, accosta e fa il numero della caserma di Laveno Mombello che ha nei paraggi una pattuglia. Nel frattempo, però, la ragazza è chiusa nell’auto in balia del suo ex.

I militari arrivano, e assistono in diretta alla scena: lui è fuori dalla macchina della ragazza, con una persona. A quel punto scattano le manette e la denuncia per l’amico.