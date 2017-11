Incidente sulla salita del Marone, code e traffico in tilt

Foto varie

Uno scontro fra due veicoli ha causato problemi al traffico questa mattina, lunedì 6 novembre poco dopo il Ponte di Vedano, sulla salita del Marone che dalla Statale Varesina porta in direzione di Vedano Olona e della Statale Briantea.

L’incidente, non grave, si è verificato poco prima delle 8 e in pochi minuti, bloccato quel breve tratto di strada è andato in tilt il traffico di tutta la zona.

Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni (nella foto: il traffico a Vedano Olona lungo la sp 65 – via Bixio – strada per San Salvatore che si collega alla Briantea), non solo in paese ma anche sulla Statale Varesina fino a Castiglione Olona, Lozza, al Ponte di Vedano e lungo la provinciale 57 fino a Gazzada Schianno.

I carabinieri, sul posto con una pattuglia, stanno regolando il traffico ed escludono la presenza di feriti.