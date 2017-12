Treno prende fuoco a Milano Centrale

Molta paura e per fortuna nessun ferito per un incendio sotto le grandi volte della stazione di Milano Centrale.

Le fiamme sono partite – intorno alle 14.45 – da un vagone tipo “Medie Distanze”, che faceva parte di un convoglio che attendeva la partenza per Tirano (una delle relazioni ferroviarie con maggiore percorrenza in Lombardia).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre (con dotazioni sul posto, perché il piazzale non è subito accessibile ai mezzi stradali) e anche personale del 118, inviato in posto per precauzione.

Il personale delle ferrovie ha ovviamente contribuito all’immediata e rapida evacuazione del treno e, successivamente, della banchina.