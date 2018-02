Qualcuno vuole comprarsi un treno?

A qualcuno interessa comprare una carrozza ferroviaria?

Per farci – che so – un bar (come questo o questo) o un luogo di ritrovo privato o anche solo lo spogliatoio per il campo da calcio.

Non è uno scherzo: Ferrovie Nord Milano vende una serie di carrozze, custodite in parte in provincia di Varese e in parte poco lontano, nella periferia nord di Milano.

Il bando completo si trova nell’apposita sezione “bandi” del sito di FerrovieNord, dove si trova anche la lista completa dei veicoli in vendita. Tre carrozze sono custodite allo scalo intermodale di Sacconago di Busto Arsizio, molte altre a Garbagnate Milanese (Milano, nella foto), qualcuna a Novate Milanese.

Le carrozze custodite a Sacconago di Busto, ad esempio, sono due vetture ex-Ferrovie Svizzere (ristrutturate negli anni Ottanta) e una carrozza degli anni Trenta ristrutturata. Chi acquista s’impegna a mantenerle per minimo cinque anni, quindi senza demolirle o venderle a terzi. Qui le regole di base per partecipare al bando.