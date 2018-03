LAV in piazza con le uova solidali

La Lav sarà in piazza sabato e domenica 10-11 e 17-18 marzo con una petizione per abbattere l’IVA sulle prestazioni veterinarie, abbattere i costi dei farmaci e aumentare le detrazioni fiscali. E con le uova di Pasqua a sostegno dei progetti LAV per la lotta al randagismo nel sud italia.

A Varese sabato 10 in corso Matteotti dalle 10.00 alle 18.00, domenica 11 in piazza Montegrappa dalle 14.30 alle 18.00, sabato sabato 17 in piazza Carducci dalle 10.00 alle 18.00 e domenica 18 in piazza Montegrappa dalle 14.30 alle 18.00.

A Busto Arsizio sabato 10, domenica 11, sabato 17 e domenica 18 in via Milano dalle 10.00 alle 18.00.