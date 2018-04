Daniel Libeskind “in visita” a Varese

Dopo il successo della tappa gallaratese al MaGa, l’architetto Daniel Libeskind sarà a Varese domani, mercoledì 18 aprile 2018.

La grande firma internazionale del mondo dell’architettura e del design visiterà diversi punti significativi della nostra città, tra i quali la zona delle stazioni su cui l’amministrazione sta portando avanti un impegnativo progetto di riqualificazione.

Poi alle 17.30 appuntamento al Teatro Santuccio per un incontro aperto al pubblico, dal titolo “Vivere a Varese, qualità architettonica per lo sviluppo della città”. L’evento è organizzato dal Comune di Varese e da The European House Ambrosetti.

A dialogare con Libeskind saranno per l’amministrazione il sindaco Davide Galimberti e l’assessore Andrea Civati insieme a Valerio De Molli, Managing Partner & CEO di The European House Ambrosetti.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per un confronto con gli ordini professionali e gli operatori del settore immobiliare. L’appuntamento alle 17.30 al teatro Santuccio sarà aperto a tutti ma è stato riconosciuto anche come momento formativo dall’ordine degli architetti e consentirà di ottenere crediti per i professionisti che parteciperanno.