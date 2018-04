Jack Cannon (alias Bruno Dorella) ai microfoni di SaunAlive

Già nei Bachi Da Pietra, Ronin, OvO e Sigillum S, Bruno Dorella torna sulle scene con una nuova identità musicale, Jack Cannon, e un disco intitolato 1/4″-XLR uscito a dicembre 2017 per Tarzan Records.

Due lunghe tracce: una per lato. Percussioni sciamaniche, letture, chitarre nervose e anche un inserto rap. 1/4″-XLR è un disco sperimentale ispirato da “Trama – Il peso di una testa mozzata”, romanzo a fumetti di Ratigher pubblicato nel 2011. E di 1/4”-XLR, Dorella ha curato praticamente tutto: dalla batteria al field recording, dalla chitarra all’elettronica, dal basso alle voci.

Prima prova solista, quindi, per uno dei musicisti più innovativi e interessanti del panorama sperimentale italiano e che, proprio a La Sauna Recording Studio, ha registrato alcuni suoi importanti lavori. Questa domenica avremo quindi il piacere di assistere anche alla messa in scena, alla trasposizione live del lavoro di Jack Cannon, una lunga e straniante cavalcata verso l’ignoto, fatta di cambi repentini, atmosfere contrastanti e poca redenzione finale. L’appuntamento è domenica 22 aprile, alle 21, sulla radio web “Never Was Radio” per una nuova puntata del documentario musicale SaunAlive.

Per una prima anticipazione di ciò che ascolteremo il 22 aprile, è possibile vedere il video realizzato da Addiction – PianoB durante le registrazioni della live session presso La Sauna Recording Studio.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=jqKerM_qjlw

Per ascoltare la diretta del 22 aprile:

NeverWas Radio: www.neverwasradio.it

Radio Gwendaly: www.radiogwen.ch

Per riascoltare invece le scorse puntate esiste un canale podcast e si trova qui: