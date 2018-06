La notte è bianca con Ispra In

Si svolgerà sabato 16 giugno dalle ore 19,00 all’1,00 la seconda edizione di “Ispra in – cultura – commercio – turismo”, la notte bianca che animerà il centro storico di Ispra interessando via Piave, Piazza San Martino, Via Marconi, Via Banetti e via Milite Ignoto fino a Via Passo della Sentinella con attività previste anche in Piazza Locatelli e Piazza Ferrario.

Ci saranno stand gastronomici, musica dal vivo, shopping by night, mostre d’arte, raduno d’auto d’epoca e, alle ore 21,00 in piazza San Martino, la prima tappa lombarda della selezione Miss Reginetta d’Italia coordinata e presentata da Sara Elle.

Un evento organizzato dall’associazione amici di Mario Berrino, Comitato Imprenditori e Commercianti Ispresi, Associazione Genitori di Ispra, Residence Millenium, primo club nazionale Fiat 600 di Besozzo, con la collaborazione di Proloco Ispra e gruppo Alpini di Ispra.

Appuntamento a sabato 16 giugno per la notte più lunga che aprirà l’estate isprese.