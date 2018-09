Una cena da star: Lanzarotti alla mostra del Cinema di Venezia

Due giorni tra il Canal Grande e le grandi star del cinema. Una grande occasione professionale per Lanzarotti di Casorate Sempione, ma anche una occasione (per noi) di raccontare il “dietro le quinte” di uno degli eventi che hanno animato la Mostra del cinema di Venezia.

È Diego Taiano a raccontarci il doppio evento “servito” da Lanzarotti, azienda di catering di lungo corso: «Il primo evento è stato alla Scuola di San Rocco, splendido palazzo veneziano, per Tender Capital, una società di investimenti che ha mostrato agli ospiti la sua partecipazione a una pruduzione». Si trattava di Yugen, opera creativa della regista Martha Fiennes, che unisce cinema, informatica e performing art: protagonista è l’attrice messicana Salma Hayek, “al centro di una scena misteriosa e onirica in cui ogni ambientazione e movimento sono determinati da un algoritmo controllato artificialmente”, spiega Vanity Fair (qui l’articolo; Salma Hayek ha tra l’altro ricevuto il premio Franca Sozzani, istituito dall’editore Condé Nast).

Domenica sera invece il secondo appuntamento, a Palazzo Polignac: una cena di gala con centotrenta invitati tra cui Vincent Cassel, Nicolas Vaporidis, Matilde Gioli, nella giornata della Regata Storica, in un evento di Vanity Fair curato da Enzo Miccio. Cosa ha proposto Lanzarotti? Le foto sono off-limits, vista l’esclusiva sull’evento, ma Diego Taiano lo racconta a parole: «Ci è stato chiesto un menù ispirato alla tradizione veneziana, che riprendesse la cucina con il baccalà: in particolare abbiamo proposto un semplice baccalà al vapore con lenticchie nere». Nel corso della cena, subito dopo la seconda portata, anche un piccolo evento nell’evento: i festeggiamenti per il ventinovesimo compleanno proprio di Matilde Gioli, già co-protagonista di Il Capitale Umano, il film di Paolo Virzì girato anche a Varese.