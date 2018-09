Come addottare i cuccioli trovati dai Carabinieri

Stanno bene ma per i prossimi giorni saranno ospiti di una struttura a Gallarate per visite, vaccinazioni e microchip, poi saranno affidati al canile di zona.

I 7 cuccioli meticci salvati nel fine settimana da uno scatolone dai carabinieri della compagnia di Saronno sono ora alla ricerca di una famiglia. Sono di due cucciolate diverse. Sono tutti meticci ma di razze diverse. Già in tanti in queste ore si sono mobilitati pronti a fare loro una nuova casa e tanto affetto. Nei prossimi giorni saranno affidati alla Dogs Ground di Somma Lombardo a cui sarà possibile rivolgersi per le informazioni del caso.