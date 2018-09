Sette cuccioli abbandonati in uno scatolone, li salvano i carabinieri

Sono stati i carabinieri della compagnia di Saronno, guidati dal capitano Pietro Laghezza, a trovare e salvare questa singolare cucciolata di cagnolini che altrimenti se la sarebbe vista brutta.

Erano chiusi all’interno di uno scatolone abbandonato sul margine di via Leonardo da Vinci, alle porte di Gerenzano. Si tratta di sette cuccioli meticci di razze diverse e probabilmente anche di età diverse.

Dopo il ritrovamento, grazie al personale specializzato, i piccoli sono stati visitati e trovati un po’ provati ma in buone condizioni di salute. Ora è partita la ricerca per loro di un’amorevole famiglia che se prende cura in spazi idonei.

Nel frattempo i carabinieri stanno anche cercando chi ha abbandonato i 7 cuccioli che potrebbe essere chiamato a rispondere di maltrattamenti anche con una denuncia penale.