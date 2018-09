La Caronnese inizia con una rimonta vincente

Prima di campionato e primi tre punti in saccoccia per la Caronnese. Nell’esordio del Girone B di Serie D, i rossoblu – impegnati a Lecco in attesa della conclusione dei lavori a Caronno Pertusella – hanno superato 2-1 una squadra ostica e organizzata come il Pontisola.

Ad aprire la contesa dopo 8’ è la rete del bomber bergamasco Recino, abile a battere la difesa della Caronese con un tiro vincente. Prima dell’intervallo è Villanova a trovare il punto del pari con una bella azione personale.

Nella ripresa il gol partita arriva al 5’ e porta la firma di Luca Piraccini. L’attaccante ex Varese, che trasforma in gol un ottimo assist di Villanova.

Inizia così nel migliore dei modi la stagione della Caronnese di mister Achille Mazzoleni.

RISULTATI: Ambrosiana – Como 0-3; Caravaggio – Ciserano 2-0; Caronnese – Pontisola 2-1; Darfo Boario – Seregno 0-0; Olginatese – Villa D’Almè 0-1; Scanzorosciate – Legnago 2-1; Sondrio – Pro Sesto 1-1; Villafranca – Rezzato 1-1; Virtus Bergamo –Mantova 1-3.