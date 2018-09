Le opere di Massimo Rossato in mostra al Punto d’Incontro

Domenica 23 settembre 2018 alle ore 17,30 al Punto d’Incontro di Maccagno (complesso

Auditorium, ingresso pedonale da Via Pietro Valsecchi 21), inaugurazione della mostra di

pittura in ricordo di Massimo Rossato, dal titolo “…Ho qui un’opera!”.

Massimo era una figura caratteristica nel paese, scomparso improvvisamente nel dicembre dello scorso anno a soli cinquantasette anni. L’iniziativa è nata da un gruppo di amici, voluta per ricordare un artista mai davvero apprezzato per il suo valore. La mostra rimarrà aperta dal 22 al 30 settembre, il sabato e la domenica dalle ore 17 alle ore 19.

In contemporanea, Marco Geronimi Stoll presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Domani mi metto in proprio”. Il volume è edito con i tipi di “Altraeconomia”, una casa editrice milanese attenta all’azione nei progetti di economia solidale, al cambiamento verso stili di vita più sostenibili, alla scelta di un cibo sano, etico e resistente, alla partenza per viaggi intelligenti, alla difesa dell’ambiente e dei diritti, alla semplice lettura di storie fuori dai luoghi comuni. L’Autore sarà intervistato da Agostino Nicolò, direttore di “Luino Notizie”. L’ingresso alle due iniziative è libero.